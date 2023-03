Casa SICURA con questo sistema allarme che monti tu (affare a 60€)

Stai cercando di tenere la tua casa sempre al sicuro quando non ci sei? Allora questo Sistema di Allarme è quello che fa al caso tuo, semplicissimo da montare è un passo in avanti che ti fa fare sogni tranquilli da qui a sempre.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon a soli 60€ grazie allo sconto del 13% che trovi al momento, non male vero? Approfittatane subito: apri la pagina, spunta il coupon e aggiungilo al tuo carrello per completare l’ordine.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Amazon Prime, abbonati subito.

Con questo sistema di allarme la casa è sempre al sicuro

Di sicuro ti sarai sempre preoccupato della possibilità di subire furti ogni volta che sei a lavoro o in vacanza, soprattutto se abiti al pian terreno. Se chiedi a qualche professionista del settore sicurezza di sicuro saprai che i costi per un sistema d’allarme sono molto alti, per non parlare delle inferiate da mettere davanti alle finestre. Perciò oggi ti voglio presentare una soluzione semplice ed economica, ma non meno sicura, ossia il Sistema di Allarme di YISEELE.

Questo kit contiene:

5 coppie di sensori ,

, un HUB centrale con cavo di alimentazione

con cavo di alimentazione due telecomandi per attivare o disattivare l’allarme.

I sensori vanno installati a porte e finestre tramite il kit dato e il gioco è praticamente fatto. Colleghi anche l’HUB centrale alla corrente e l’intero sistema è online.

Dopo l’installazione non dovrai far altro che scaricare sul tuo smartphone l’app, disponibile sia su Google Play che su App Store, registrare un account e collegare i tuoi sensori. L’applicazione oltre ad avvisarti in caso di movimento del sensore, può anche avvisarti sulla carica della batteria del sensore e attivare o disattivare gli allarmi. Questo sistema è inoltre compatibile anche con il tuo assistente Google Home e Alexa.

Prendi questa offerta al volo e acquista su Amazon questo Sistema di Allarme a soli 60€ grazie all’incredibile sconto del 13%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.