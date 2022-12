Casa SICURA: 3 telecamere ARLO senza fili da installare SUBITO (-280€)

L’inverno è brutto quando fa buio presto e tu non riesci a vedere a tre passi da te. Certo, puoi mettere intorno alla tua casa dei fari ma poi la bolletta la paghi tu senza rimorsi? Perché non optare per un sistema di videosorveglianza come questo di ARLO? 3 telecamera da installare ovunque tu voglia senza fili e senza preoccupazioni.

Con il ribasso in corso su Amazon, porti a casa l‘intero kit a soli 409€ grazie al ribasso del 41%. Non hai un minuto da perdere visto che risparmi quasi trecento euro complessivi. Collegati ora sulla pagina.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Telecamere ARLO: non potranno mai deluderti

Il sistema di sicurezza che ti sto consigliando è uno tra i migliori in circolazione. Infatti basta leggere qualche recensione per sapere che di ARLO ti puoi fidare a occhi chiusi.

In confezione trovi 3 telecamere e una batteria ricaricabile aggiuntiva per non correre il rischio di rimanere senza protezione. Come funzionano?

In modo molto semplice, queste telecamere le installi sia all’interno che all’esterno e sono perfette per tutto l’anno. Non hanno bisogno di connessioni tramite cavo visto che sono WiFi quindi entrano in funzione all’istante.

Dalla loro hanno un obiettivo da 2K con HDR che non ti fa mancare un singolo dettaglio e per le ore buie, hanno incluso un faretto integrato per illuminare a giorno la zona e sorprendere visitatori indesiderati.

Non finisce qua: l’angolo di visualizzazione a 160° le rende strategiche visto che potrai coprire una zona molto ampia già solo con una telecamera. E visto che devono tenerti al sicuro, con il rilevatore di movimento sai sempre ciò che accade. In più non manca all’appello una sirena che entra immediatamente in funzione per allarmare eventuali ladri o malintenzionati.

Puoi usarle con o senza abbonamento senza problemi, con questo pacchetto ricevi 90 giorni di servizio gratuitamente.

Cosa ne pensi? Per mettere casa al sicuro, questo kit di videosorveglianza ARLO è perfetto. Acquistalo subito su Amazon a soli 400€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.