Se vuoi mettere la tua casa al sicuro non puoi non optare per una telecamera di sicurezza: solo il nome ti fa intuire a cosa serve. Con un'interessante promozione in atto, questa di IMOU te la compri spendendo appena 37,59€ su Amazon. Ti basta attivare il coupon per ottenere l'extra sconto e risparmiare all'istante.

Le spedizioni avvengono in un solo giorno lavorativo e sono gratuite in tutta Italia.

Telecamera di sicurezza: con Imou hai una garanzia in casa

Imou è una marca che potresti non aver mai sentito, ma in termini di prodotti finalizzati alla sicurezza è un vero portento. Con la sua telecamera da interno ti offre subito un mezzo per tenere tutto sotto controllo mentre non sei nell'abitazione. Inoltre è piena di caratteristiche che la fanno risaltare rispetto ad altri modelli.

Anzitutto non puoi non prendere in considerazione la lente installata che cattura tutte le immagini e video in 1080 pixel. In tal modo avrai una qualità sopra le righe che ti consentirà di catturare finanche il più piccolo dettaglio. Non teme il buio visto che registra anche di notte con la visione notturna.

Le sue dimensioni ridotte sono un portento: la posizioni ovunque vuoi senza dare nell'occhio. Ad esempio immaginala su una mensola vicino a dei ninnoli, lì nessuno la noterà.

Sono integrati al suo interno un sensore per il rilevamento del movimento umano e un sistema di audio bidirezionale. Quest'ultimo ti consente di sentire e parlare con le persone che sono in casa. Basta aprire l'applicazione su smartphone e cliccare il tasto apposito.

Acquista subito la tua telecamera di sicurezza di Imou su Amazon a soli 39,99€. La ordini e la ricevi in appena 24 ore se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard non perdere l'occasione di riceverla gratuitamente nei punti di ritiro.

