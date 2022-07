Casa intelligente? Hai bisogno di queste prese smart, AFFARE Amazon

Se stai rendendo la tua casa un posto intelligente, ferma tutto e acquista i primi prodotti di cui è impossibile fare a meno. Di quali sto parlando? Ovviamente di queste prese smart che installi in quattro e quattr’otto.

Ebbene, non ti puoi di certo mettere a cambiare gli elettrodomestici per collegare tutto quanto in casa o dico male? Per questo questi oggettini ti tornano indispensabili, rendi qualunque prodotto intelligente in un solo gesto. Con la promoziona in corso su Amazon, collegati e spunti il coupon: ne porti due a casa con appena 19,99€.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.

Prese smart: i prodotti di cui non fare a meno

Mettiamo il caso che hai a casa Amazon Alexa o Google Assistant e non li usi per niente se non per impostare timer. Direi che è uno spreco, tu che ne dici? Ora ti svelo come iniziarli a sfruttare a dovere. Però fattelo dire, non è l’unico caso in cui le prese smart ti tornano utili dal momento che puoi gestirle anche interamente con l’applicazione sullo smartphone.

Si usano in due semplici mosse, le devi collegare alla presa della corrente e frapporle tra questa e la spina stessa del tuo elettrodomestico. Dopodiché il gioco è fatto.

Cosa ti consentono di fare?

Gestire da remoto i tuoi prodotti:

i tuoi prodotti: gestire vocalmente i tuoi prodotti;

i tuoi prodotti; creare timer e routine personalizzate;

e personalizzate; monitorare i consumi;

proteggerli da sovraccarichi e problemi analoghi.

Prodotti semplicissimi da utilizzare ma che apportano in casa una comodità sopra i limiti. Che altro dirti, stai ancora aspettando?

Collegati immediatamente su Amazon e acquista spuntando il coupon le tue due nuove prese smart in una sola mossa, te le porti a casa con appena 19,99€. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.