Casa intelligente con il relè Shelly Plus 2PM: sta tra due dita e costa solo 18€

Ormai ci sono diversi dispositivi che rendono la tua casa domotica e che non costano un’esagerazione e oggi ti segnalo uno dei migliori a un prezzo davvero conveniente. Vai subito su Amazon e potrai mettere nel tuo carrello il mitico relè Shelly Plus 2PM a soli 18,90 euro, invece che 39,99 euro.

Siamo quindi di fronte uno sconto straordinario del 53% che taglia il prezzo oltre la metà ti permette di risparmiare tantissimo. Si tratta del prezzo più basso finora registrato su Amazon e quindi devi fare alla svelta. L’installazione di questo piccolo relè è veramente molto semplice e intuitiva, non serve essere degli esperti elettricisti.

Shelly Plus 2PM: lo metti dove vuoi e tutto diventa smart

Sicuramente la sua semplicità di utilizzo unità a un design estremamente compatto e maneggevole rendono il relè Shelly Plus 2PM uno dei migliori dispositivi smart in commercio. Per poterlo utilizzare non ti serve altro che collegare i fili seguendo le indicazioni. Lo puoi mettere tranquillamente all’interno della scatola della presa o dentro il quadro elettrico.

Potrai automatizzare le tende o le tapparelle, le porte del garage e qualsiasi altro motore bidirezionale. Potrai impostare addirittura una routine per accendere o spegnere i dispositivi agli orari prestabiliti. Scaricando l’app dedicata potrai interagire direttamente da remoto, ricevere notifiche in tempo reale e gestire le varie combinazioni. Inoltre è compatibile con Alexa e Google Home.

Oggi puoi rendere la tua casa domotica senza fare spese folli. Devi essere veloce però perché uno sconto del 53% è destinato a durare poco. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo relè Shelly Plus 2PM a soli 18,90 euro, invece che 39,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.