Casa intelligente con 2 Echo Dot e una lampadina smart al 71%

Non sei dentro un sogno, è tutto vero, oggi Amazon è a briglie sciolte e ti mette a disposizione un kit di tutto punto con cui trasformare la tua casa intelligente in un colpo solo. Metti subito nel tuo carrello 2 Echo Dot e una lampadina smart a soli 34,98 euro, invece che 121,97 euro.

Ebbene sì, con questo ribasso avrai un risparmio di quasi 87 euro, ma soprattutto potrai svoltare, e goderti una vita più semplice. Chiedi ad Alexa di accendere o spegnere luci o di riprodurre la tua musica preferita. Posiziona i 2 Echo Dot in due stanze differenti per avere la musica in ogni ambiente in cui la desideri.

Questa di oggi è un’offerta più unica che rara, ma per riuscire ad accaparrarti questo kit devi essere velocissimo. Vai ora su Amazon e acquista 2 Echo Dot e una lampadina smart a soli 34,98 euro. Se completi l’ordine oggi potrai ricevere il kit casa intelligente già domani a casa tua, grazie ad Amazon Prime.

Casa intelligente in un lampo e risparmio pazzesco

Questo bundle ti permetterà di mettere le mani su 2 Echo Dot di terza generazione e una lampadina smart Philips Hue White (che per collegarsi ai due dispositivi ha bisogno di un hub che non è incluso). Potrai impostare una routine per accendere spegnere le luci di tutti i tuoi dispositivi collegati e così avere un grande risparmio di energia.

Controlla la tua musica con la voce chiedendo ad Alexa di farti ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Spotify, Tuneln o Apple Music. Associando i due dispositivi Echo Dot insieme avrai un audio stereo potente in tutta la casa. Fatti dire quali sono le previsioni del tempo, imposta un timer o una sveglia o chiama i tuoi familiari e gli amici senza muovere un dito, solo con i comandi vocali.

Si potrebbe continuare a parlare di quanto questa offerta sia fenomenale, ma il tempo stringe e per riuscire ad accaparrarti questo kit devi essere veloce. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 2 Echo Dot e una lampadina smart a soli 34,98 euro, invece che 121,97 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.