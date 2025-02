Casa caldissima con bolletta bassa grazie a questa stufetta elettrica

Smetti di indossare tre coperte in casa come se fossi l’ultimo stilista arrivato sulle passerelle di moda. Capisco che rimanere al caso con le bollette che non fanno altro che aumentare è diventato difficile. Tuttavia ci sono dei prodotti a basso consumo che ti permettono di non vedere più il tuo respiro in casa come questa stufetta elettrica. In sconto e con modalità ECO al suo interno oltre ad altri 3 programmi e oscillazione a 90° per non fare a meno di niente. Collegati su Amazon dove con 57€ completi l’acquisto e approfitti del ribasso del 19% sul prezzo di listino, non perdere tempo.

Stufetta elettrica a basso consumo: una certezza in casa

Una svolta per questi mesi di freddo che ci obbligano a girare per casa come se fossimo sulle piste da scii. La stufetta elettrica che ho scovato su Amazon è comoda, pratica e a basso consumo. Prima di spiegarti cosa ha dalla sua parte, voglio usare un paio di righe per il suo design. Questo modello è a torre e occupa poco spazio oltre ad essere oggettivamente più bello da vedere di molte altre varianti. Ha un sistema contro il ribaltamento e il surriscaldamento per essere sempre sicura e versatile. In più la gestisci direttamente dal divano o dal letto perché arriva con un telecomando comodo e pratico.

Ma veniamo a noi, con una potenza di 2000W, la stufetta è dotata di 4 modalità di riscaldamento tra cui scegliere. Tra queste è presente quella ECO che mantiene una temperatura tra 15°C e 35°C grazie al termostato interno e riduce i costi in bolletta. Il sistema, inoltre, è PTC così da migliorare l’efficienza del 30% e accelerare la diffusione del calore nell’ambiente.

Con lo schermo LED hai pronta visione di tutte le informazioni mentre con il telecomando puoi anche impostare timer da 1 a 24 ore e regolare le varie impostazioni.

A soli 57€ su Amazon, questa stufetta elettrica è quella giusta da acquistare. Collegati con un click e completa l’acquisto con uno sconto del 19% sul prezzo di listino.

Le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.