Casa al sicuro, vacanza serena: 3 sistemi d'allarme a meno di 100€

Le vacanze sono finalmente in arrivo e probabilmente anche tu riuscirai a concederti qualche giorno in viaggio. Lascia la casa ben protetta e al sicuro, basta un investimento minimo per un buon sistema di allarme. Ne ho selezionati 3 a meno di 100€, che trovi direttamente su Amazon con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Dai un’occhiata e scegli quello che preferisci.

Il mio preferito? L’ultimo dell’elenco, che è dotato di supporto SIM e batteria tampone per funzionare anche senza corrente elettrica.

Casa al sicuro con questi sistemi di allarme a meno di 100€

Ho selezionato solo prodotti che puoi installare in totale autonomia e facilissimi da configurare. L’investimento è davvero irrisorio, se paragonato a quello che possono offrire.

Il primo, che è anche il più venduto della categoria, attualmente lo prendi a 62€ circa appena (spunta il coupon in pagina) e comprende 9 pezzi in totale, che puoi espandere a piacimento. A casa ricevi la centralina smart, due telecomandi e 5 sensori per porte e finestre. La colleghi a Internet tramite WiFi e puoi gestirne ogni aspetto sfruttando l’applicazione per Android e iOS. Compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google.

Il secondo modello lo porti a casa a 79€ appena (spunta il coupon in pagina) e comprende una centralina, due telecomandi e 8 sensori per porte e finestre. Anche lui è un modello smart, che colleghi a Internet tramite WiFi e puoi gestire tramite applicazione per smartphone. Puoi aggiungere sensori per porte e finestre aggiuntivi a 9,99€ l’uno.

Il terzo sistema di allarme, attualmente lo prendi a 63€ circa appena (spunta il coupon in pagina) ed ha una centralina con pulsantiera, ma anche una sirena da 120DB e il supporto GSM: puoi inserire una SIM e non serve connessione a Internet. Ancora, è dotato di batteria tampone, che permetterà al sistema di funzionare fino a 8 ore in caso di assenza di corrente elettrica.

Come vedi, per un buon sistema di allarme non serve spendere un patrimonio. Questi tre modelli sono tutti super validi e puoi prenderli a ottimo mercato da Amazon. Completa l’ordine approfittando delle promozioni, accaparrati quello che preferisci spendendo meno di 100€ e non preoccuparti del resto. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.