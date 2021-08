Si, il rischio di furti di denaro e clonazioni di dati – passando per carte di credito, bancomat e documenti in formato tessera – è concreto. Basta avvicinarsi a loro e compiere la truffa, anche se le tessere sono all'interno del portafogli. Con questa protezione però, potrai letteralmente schermare tutto ed evitare spiacevolissime sorprese: bastano 5,99€ per portare a casa 2 tessere (ne basta una per ogni portafogli, meno di 3€ per ogni unità) utili a proteggere dati e denaro.

Completando l'ordine rapidamente da Amazon, avrai a disposizione anche spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Carte di credito e bancomat: così eviti furti e clonazioni

Il funzionamento di questi gioiellini è tanto banale quanto geniale. Si tratta di vere e proprie card, con dimensioni standard (come un bancomat o una carta di credito, appunto). Tutto quello che devi fare è sistemarne una all'interno del portafogli, sul lato più esterno. Finito, non dovrai fare altro. Anzi, al massimo potrai divertirti a fare degli esperimenti: prova a vedere se il segnale (NFC o RFID) passa oppure no. Rimarrai sorpreso scoprendo che non ci sarà verso di farlo funzionare.

Ecco, in questo modo, non rischierai che un malintenzionato sfiori con lo smartphone (basta quello) il tuo portafogli mentre è in tasca: ci potrà provare, ma resterà deluso nello scoprire che non ci sarà verso di rubarti denaro o informazioni personali.

Questo tipo di furti è in grandissima e rapidissima diffusione. Sembra incredibile come, pur potendo risolvere con un investimento minimo, ancora siano in pochi a prendere precauzioni. In fondo, l'investimento è di appena 5,99€ per due pezzi: proteggi ben 2 portafogli, spendendo meno di 3€ per ogni unità. Fatti furbo ed evita spiacevoli sorprese: completa l'ordine da Amazon e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home