Niente più ingombro di cavi con questo Caricatore Wireless in offerta

La comodità del “senza filo” è ormai indispensabile e impareggiabile, non solo per accessori come auricolari, mouse, tastiere, ma persino per alimentare i tuoi dispositivi mobili. Da oggi non inciamperai più su scomodi cavi per caricare il tuo smartphone. Con un coupon con 40% di sconto da applicare prima del checkout, puoi avere questo Caricatore Wireless Phone Stand a soli €11,21 su Amazon, e utilizzarlo anche come supporto per facilitare le tue attività durante il giorno.

Caricatore Wireless: addio cavi ingombranti

Con una potenza massima di 15W, questo Caricatore Wireless alimenta il tuo spartphone ad una velocità maggiore rispetto agli standard sul mercato. La potente doppia bobina SuperConductivity offre un maggiore divertimento durante la ricarica, in orizzontale o in verticale. Il sistema FOD per il rilevamento di oggetti estranei supporta la ricarica wireless con custodia del cellulare, fino ad uno spessore di 5mm.

Trova l’angolazione perfetta per chiamare via FaceTime, effettuare videoconferenze, o semplicemente scrollare video su Instagram e TikTok. Puoi regolare lo stand scegliendo la visualizzazione che preferisci, e utilizzarlo anche come semplice supporto. Il design ergonomico, oltre che elegante e minimal, offre un’altezza adeguata e ti consente di svolgere le tue attività sui social, ma anche di giocare o lavorare sul cellulare per periodi prolungati, durante la giornata, senza alcuno sforzo del collo o della schiena, oltre che della mano e del polso. Il comodo indicatore LED, oltre a mostrare i diversi stati di carica, passa automaticamente alla modalità diurna o notturna in base alle condizioni ambientali. Potrai così risparmiare tanta energia e limitando luci fastidiose durante il sonno.

Approfitta della grande offerta di Amazon Prime e acquista questo Caricatore Wireless Phone Stand ad un prezzo mai visto prima: costa appena €11,21. Prima del checkout, ricorda di applicare al prezzo indicato il coupon speciale con il 40% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.