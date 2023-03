Niente più fili scomodi con questo Caricatore Wireless Samsung in offerta

Quanti cavi d’alimentazione hai dovuto sostituire finora perché si sono tutti danneggiati facilmente? E quante volte al giorno colleghi e scolleghi il tuo smartphone per metterlo in carica, rischiando di compromettere gli ingressi e il cavo stesso? Alimentare uno smartphone non è mai stato così semplice con la tecnologia senza filo: prova il Caricatore Wireless Samsung a soli €31,99. Solo su Amazon, lo paghi meno della metà con questo sconto del 51%.

Caricatore Wireless Samsung: una vera comodità

Questo caricatore senza fili è compatibile con quei dispositivi Samsung compatibili con l’alimentazione wireless. Come funziona? Semplicissimo: ti basta posizionare al centro della bobina di caricamento il tuo smartphone o la confezione dei Galaxy Buds. Più posizioni l’oggetto correttamente e in posizione centrale, più la ricarica sarà veloce, fino a 15W. Il sistema di raffreddamento incorporato ricarica il tuo smartphone ancora più velocemente, limitando il consumo energetico. Per poter utilizzare il caricatore, ti basterà collegarlo ad una presa di corrente: in questo modo avrai una postazione di ricarica fissa in casa o in ufficio, e non dovrai ogni volta collegare e scollegare il tuo smartphone con un ulteriore filo scomodo e ingombrante.

Il design sottile, compatto e ultraleggero ti consente di portare il pad dove vuoi, in borsa o nello zaino. Elegante e minimal, possiede dei LED informativi che ti permettono di riconoscere immediatamente lo stato di ricarica del tuo dispositivo, così come il corretto funzionamento del caricatore. Ricorda di non caricare il tuo smartphone interponendo materiali conduttori tra il dispositivo e il pad.

Il marchio Samsung è una vera garanzia in fatto di dispositivi e accessori elettronici per la tua routine: qualità, praticità e durevolezza sono i tre ingredienti essenziali di questo Caricatore Wireless, tuo a soli €31,99 con Amazon Prime, con uno imperdibile sconto del 51%. Approfitta della grande offerta finché valida. Prova anche questo Caricatore Wireless Phone Stand se oltre alla ricarica cerchi anche un comodo supporto per le tue attività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.