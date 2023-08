Caricatore wireless da 15W ad un prezzo TOP su Amazon: lo paghi meno di 13€

Cerchi un caricatore wireless per il tuo nuovo top di gamma ad un prezzo imbattibile? Ti veniamo subito in soccorso con un’offerta di Amazon da non farsi assolutamente scappare. Il caricatore wireless INIU è un dispositivo di ricarica rapida e sicura, ideale per una vasta gamma di dispositivi abilitati alla ricarica wireless. Con una valutazione media di 4,4 su 5 stelle e oltre 5.570 voti, è una scelta popolare tra gli utenti dell’e-commerce.

Normalmente proposto a 14,43€, oggi può essere tuo ad un prezzo ancora più formidabile: ti basterà applicare il codice promozionale EMNRL8UM per ottenere un ulteriore sconto del 15%. Davvero niente male! Non bastasse, la spedizione è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa domani.

Una delle caratteristiche principali di questo caricatore è la tecnologia di ricarica AirFuel che offre una potenza di 15W. Grazie a questa tecnologia, è possibile risparmiare fino a 45 minuti di tempo di attesa durante la ricarica, garantendo un processo rapido ed efficiente. Il caricatore è dotato di un indicatore LED auto-adattativo, che si illumina durante il giorno e si attenua al buio. Questo design intelligente evita fastidiose luci durante il sonno, mantenendo l’ambiente confortevole.

Il dispositivo offre quattro modalità di ricarica aggiornate, fornendo una ricarica rapida di 15W per LG, 10W per Samsung Galaxy, 7,5W per iPhone e 5W per tutti i dispositivi abilitati alla ricarica wireless. Questa versatilità permette di ricaricare in modo ottimale diversi dispositivi senza compromettere le prestazioni. Un aspetto importante da considerare è la sicurezza, e INIU ha implementato una protezione avanzata della batteria con il sistema NTC Temp°Guard. Questo sistema monitora costantemente la temperatura in tempo reale per evitare surriscaldamenti e proteggere la batteria del dispositivo in modo intelligente e silenzioso

. Il pacchetto include la base di ricarica wireless holder INIU, un cavo USB-C e una guida di benvenuto. L’assistenza tecnica a vita completa l’offerta, garantendo un supporto continuo per gli utenti.

Insomma, il caricatore wireless INIU offre una ricarica rapida e sicura per una vasta gamma di dispositivi. Con la sua tecnologia AirFuel, la protezione della batteria NTC Temp°Guard e una garanzia leader del settore, rappresenta un’opzione conveniente e affidabile per chi cerca un caricatore wireless performante. Con un prezzo scontato del 5% e la possibilità di applicare ulteriori coupon per risparmiare, è un‘offerta da non perdere.

