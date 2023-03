Addio all'ingombro dei cavi con questo Caricatore Wireless 3 in 1 scontato

Quella del “senza filo” è una comodità incredibile: mouse, tastiere, auricolari, e ora persino caricatori. Ti basta avere una base di ricarica wireless, posizionare il tuo cellulare su di essa e il gioco è fatto. In pochissimo tempo puoi alimentare ogni tuo dispositivo e avere gli stessi risultati del normalissimo ma ingombrante cavo in dotazione. Addirittura, puoi anche trovare un alimentatore senza fili in grado di caricare più di un oggetto elettronico nello stesso momento. Da oggi puoi avere un Caricatore Wireless 3 in 1 a soli €21,99, solo se applichi il coupon di Amazon per avere uno sconto di €10.

Caricatore Wireless 3 in 1: risparmia soldi e tempo

Inserendo il Caricatore Wireless in una presa di corrente, con ricarica rapida fino a 18W e cavo USB-C incluso nella confezione, puoi avere una postazione fissa di ricarica in casa senza dover preoccuparti di collegare e scollegare continuamente il tuo smartphone, rischiando anche di danneggiarlo. Questa base di ricarica ti consente di alimentare i tuoi dispositivi appoggiandoli direttamente sulla superficie. Per la prima volta, puoi caricarne 3 contemporaneamente senza temere alcun sovraccarico, in quanto il chip intelligente identifica la potenza massima da utilizzare: 15W/10W/7,5W per smartphone, 5W per AirPods e Air Buds, e 3W per smartwatch. Tutti i tuoi accessori saranno pronti all’uso nello stesso momento. Possiede compatibilità universale: qualunque dispositivo dotato di modalità di ricarica wireless può sfruttare questa comodissima base.

Ricorda che è sempre utile evitare di interporre materiali conduttori tra il dispositivo e la base di ricarica. Tuttavia esso supporta custodie di cellulari fino a 5 mm di spessore, che non interferiranno con il processo di ricarica. Cosa aspetti? Di’ addio agli scomodi fili del tuo smartphone e acquista un Caricatore Wireless 3 in 1 a soli €21,99 applicando il coupon di Amazon con sconto di €10 sul prezzo originale. Prova anche il Caricatore Wireless Phone Stand se vuoi che la tua base funga anche da ripiano d’appoggio per le tue attività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.