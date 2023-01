Caricatore USB 4 in 1 da 65W, carica anche un portatile (35€)

Se vuoi un caricatore che sia in grado di alimentare tutti i tuoi dispositivi, dagli smartphone ai tablet e addirittura anche i portatili, allora goditi questa offerta che trovi su Amazon. Metti subito nel tuo carrello il caricatore USB da 65W Kovol a soli 35,99 euro, anziché 45,99 euro, spuntando il coupon in pagina.

Questo caricatore è perfetto praticamente per qualsiasi dispositivo. È progettato per essere leggero e compatto, quindi lo puoi portare ovunque senza problemi. È in grado di caricare velocemente riuscendo a distribuire un’alimentazione costante e in piena sicurezza. A questo prezzo non c’è davvero tempo da perdere.

Caricatore USB Kovol: compatto, leggero e carica veloce

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di questo caricatore USB e il suo design compatto. In poco più di 7 cm avrai una super potenza e la più completa versatilità. Infatti oltre ad avere un’uscita da 65 W che ti permette di ricaricare i portatili senza problemi, è dotato anche di 4 uscite. Questo ti permette di caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente.

Grazie alla porta PD puoi caricare ad esempio un iPhone 13 completamente in meno di un’ora. La tecnologia GaN III ti garantisce una ricarica sicura ed efficiente. È in grado di fornire la giusta alimentazione in base al dispositivo collegato. Inoltre fornisce una protezione contro il surriscaldamento e il cortocircuito.

Non c’è dubbio che a questo prezzo è davvero un super affare. Dovrai essere veloce per riuscire ad avvalerti di questo sconto perché non potrà durare a lungo. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo caricatore USB da 65W Kovol a soli 35,99 euro, anziché 45,99 euro, spuntando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.