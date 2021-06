Un ottimo caricatore con 4 ingressi USB e supporto alla ricarica rapida in sconto assurdo. Quello che ti mostro oggi è un affare che, nonostante usi Amazon da un po', proprio non pensavi fosse possibile fare. Invece non solo è possibile, ma – se sarai veloce – potrai approfittarne anche tu e portare a casa l'utilissimo dispositivo a 2,39€ con spedizioni ultra economiche (1,99€).

Caricatore rapido a 4 ingressi: quasi un regalo su Amazon

Esattamente il caricatore che ti serviva. Quello da tenere sempre nello zaino per portarlo in giro o – banalmente – da mettere in studio o in cucina per occupare meno spazio possibile al momento di mettere in carica tutti i dispositivi.

Diciamocelo: questo gadget è anche perfetto per partire in viaggio perché è super compatto e lo infili in valigia senza problemi. Progettato come sistema rapido, non a caso il dispositivo supporta il Quick Charge 3.0. Puoi ricaricare in tutta sicurezza qualsiasi device USB e la cosa comodissima è che la spina è europea.

Oggi il tuo affare su Amazon lo fai scendendo a un unico piccolo compromesso: le spedizioni, seppur super economiche, non sono rapide. Se saprai aspettare qualche giorno, ti garantisco che un caricatore rapido, super sicuro, e con spina già pronta per l'uso in Italia, non lo trovi a questo prezzo: solo 2,39€, un'occasione assurda.

