Caricatore portatile ESAGERATO: 10000mAh con 4 uscite e 2 ingressi

Power bank portatile esagerato in tutti i sensi. Carica quattro dispositivi contemporaneamente, ha un’autonomia da far invidia alle batterie delle auto e ha tutti i cavi per i tuoi dispositivi già inclusi nella confezione. Non resta che acquistarlo su Amazon a 18,74 euro, applicando il coupon del 25%.

Con i suoi 4 cavi integrati potrai caricare tutti i dispositivi. Anche se sono modelli diversi, non importa, ci sarà un cavo adatto alle tue esigenze. Usalo come una stazione di ricarica, con le sue 4 uscite e 2 ingressi, così puoi continuare a caricare tutti i tuoi dispositivi, senza che il Power bank si scarichi.

Approfitta dell’offerta di oggi su Amazon, che prevede un coupon da applicare, che ti garantirà il 25% di sconto. Così potrai mettere nel tuo carrello questo caricatore portatile a 18,74 euro.

Caricatore portatile per tutti i dispositivi, e non si scarica mai

Pensato per essere portato in giro, con il pratico laccetto, così che puoi mantenere sempre carico il tuo dispositivo, che sia uno smartphone, un Tablet o persino il tuo portatile. Ha in dotazione 4 cavi con uscite differenti: Mirco USB, USB-C, USB e uscita per iPhone. Inoltre ha 2 porte in entrata: USB e USB-C.

Questo caricatore portatile ha un comodo display led che indica quanta carica è ancora disponibile. In questo modo saprai sempre il momento giusto per ricaricarlo, evitando di essere troppo in ritardo, o troppo in anticipo. Anche se molto dipende da cosa si carica e da quanti dispositivi contemporaneamente, possiamo comunque fare una stima della sua durata. Potrai ad esempio caricare fino a 4 o 5 volte il tuo smartphone.

Insomma un super Power bank che carica tutti i dispositivi e non si stanca mai. Cogli l’occasione di averlo in offerta al 25% in meno. Fiondati su Amazon e acquista il caricatore portatile a 18,74 euro, invece che 24,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.