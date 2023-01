Caricatore per iPhone da 20W: oggi a meno di 10€ su Amazon

Hai comprato un iPhone 14 nuovo di fiamma, ma sorpresa: una volta aperta la confezione ti sei accorto che non c’è nessun caricatore. Eh già, Apple da qualche anno ha iniziato a vendere tutti i suoi smartphone senza includere un caricabatterie nella confezione. Non bastasse, acquistare un caricabatterie originale richiede l’esborso di una somma piuttosto considerevole.

Non ti preoccupare, ti veniamo in soccorso noi. Grazie a questa strepitosa offerta di Amazon potrai acquistare un caricatore compatibile con il tuo iPhone ad un prezzo davvero imbattibile. Questo caricatore da muro è in tutto e per tutto identico all’originale di Apple. Troverai un’uscita USB-C compatibile con il cavo Lightning incluso nella confezione del tuo nuovo telefono, inoltre offre una ricarica a 20W, cioè il massimo supportato dagli iPhone.

Questo caricatore in realtà non è soltanto compatibile con gli iPhone di ultima generazione (iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/13 mini/13 Pro/ 13 Pro max ecc), ma con qualsiasi smartphone e accessorio tech che tu possa desiderare ricaricare. Puoi usarlo anche per ricaricare i tuoi iPad, oltre che il case delle AirPods e gli smartphone venduti dagli altri produttori. Ti basterà avere un cavo USB-C compatibile.

Arriviamo quindi al vero punto di forza di questo gadget, il suo prezzo. Normalmente questo caricatore rapido per iPhone della Anigaduo ti costerebbe 18,99€, ma oggi lo puoi acquistare approfittando di un imperdibile sconto del 47%. Sarà tuo a meno di 10€. Insomma, è un’offerta da non farsi scappare assolutamente.

Ricordiamo che con l'abbonamento a Prime la spesa di spedizione è gratuita.

