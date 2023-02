Caricatore Multiplo USB-C: sconto del 40% su Amazon con COUPON

Che sia in casa o soprattutto a lavoro, hai bisogno che tutti i tuoi dispositivi siano carichi. C’è solo una presa vicino la tua scrivania, ma hai bisogno del laptop, del tuo smartphone, delle cuffie Bluetooth, e non dimenticare il tuo tablet! Da oggi puoi ottimizzare i tempi e alimentare tutti i tuoi device contemporaneamente. Come? Facile: il Caricatore Multiplo USB-C con 4 Porte di LDNIO può essere tuo a soli €41,99, applicando il COUPON di Amazon con 40% di sconto sul prezzo riportato, prima del checkout. Non solo: se ne acquisti 2, avrai uno sconto del 10%; del 20% se ne aggiungi 3 al carrello.

Caricatore Multiplo USB-C: tutti i device in un colpo solo

Il vantaggio di questo alimentatore multiplo è che puoi caricare i tuoi dispositivi contemporaneamente, senza preoccuparti del consumo di energia. Le 4 porte del Caricatore Multiplo sono costituite da 2 ingressi USB-A e altri 2 USB-C. È perfetto quindi per caricare computer, smartphone di tipo Android e iOS, tablet e iPad e non solo. Supporta la carica rapida: il tuo cellulare può essere completamente alimentato in soli 30 minuti, altro che i soliti alimentatori da 5W. Grazie al display LCD puoi monitorare la sua attività in tempo reale. La porta USB-C arriva fino una potenza di 100W, quella di tipo A fino a 30W.

L’avanzata tecnologia GaN fornisce una maggiore potenza rispetto agli alimentatori USB tradizionali, e il chip intelligente integrato protegge i dispositivi da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrenti. Il caricatore multiplo con 4 porte USB ha un design piccolo e leggero, perfetto per il viaggio: l’ingresso 100-240V ti consente di portarlo con te ovunque nel mondo, senza la necessità di un convertitore. Ideale anche per utilizzo domestico così come in ufficio.

Che aspetti, dunque? Acquista questo Caricatore Multiplo USB-C 4 Porte a soli €41,99. Applica il COUPON di sconto del 40% sul prezzo riportato e porta tutti i tuoi device sempre con te, sempre carichi. Amazon ti offre la possibilità di usare anche il 10% e il 20% di sconto se ne acquisti 2 o 3 insieme.

