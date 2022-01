Caricatore multiplo: UNO per ricarica tutto ciò che vuoi (12€)

Con 12 euro risolvi ogni singolo problema grazie a questo caricatore multiplo che attacchi alla presa di corrente e ti salva la vita. Niente più attacca e stacca grazie a una genialata che ti porti a casa a un prezzo irrisorio, tutto grazie alla promozione in corso su Amazon.

Semplicissimo e utilissimo, è un toccasana soprattutto se hai poco spazio a disposizione. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Caricatore multiplo: letteralmente un 4 in 1

C'è ben poco da dire se non che è eccezionale. Questo caricatore multiplo risolve ogni genere di problema ed è praticamente perfetto per quando sei in viaggio perché ti basta solo lui e sei perfettamente a posto. Conta che ha quattro entrate differenti tutte intelligenti.

Cosa significa? Che puoi ricaricare al massimo della velocità ogni tuo dispositivo all'unisono. In particolar modo quella che vedi colorata di rosso è ancora più unica. Grazie alla tecnologia Qualcomm Snapdragon alimenti il tuo smartphone, tablet o qualunque altra cosa in una manciata di minuti. Raggiungi l'80% in appena mezz'ora ed eviti anche ogni problema legato al calore in eccesso isto che viene eliminato a priori.

Compatibile con ogni modello e brand presente sul mercato, non puoi proprio farne a meno. Piccolo e compatto occupa il minimo spazio quindi anche in borsa e in valigia è un salvavita.

Acquista al volo questo caricatore multiplo su Amazon a soli 12,73€. Carichi fino a 4 dispositivi tutti insieme senza rinunciare assolutamente a nulla. Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Ps: in confezione trovi anche un cavo Type C perfetto.