Caricatore con 4 porte USB: FOLLIA TOTALE di Amazon, ora solo 23€

Se fai alla svelta oggi metti le mani su questo potente caricatore con 4 porte USB a soli 23,99 euro, invece che 29,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina e così otterrai uno sconto del 20% che ti fa risparmiare.

Devi essere rapido però perché questi ribassi durano poco. Con questo piccolo caricabatterie avrai in un solo dispositivo tutto ciò di cui hai bisogno. Perfetto anche quando fai dei viaggi perché non dovrai portarti appresso duemila gadget ma ti basta questo e hai risolto.

Caricatore con 4 porte USB a prezzo shock

Indubbiamente in questo momento il prezzo è bassissimo, ma non è l’unica cosa interessante. Siamo di fronte a un caricatore molto duttile e potente. Grazie al suo design compatto lo puoi portare dove vuoi e occupa poco spazio anche nella presa della corrente. Le sue 4 porte USB ti permettono di ridare energia e alimentare fino a 4 dispositivi nello stesso tempo.

Ha una velocità considerevole, fino a 67W e la tecnologia GaN aumenta l’efficienza diminuendo sia il consumo energetico che la generazione di calore. Ciò vuol dire risparmio e più sicurezza. Inoltre il chip intelligente riconosce subito il modello che sta ricaricando adeguando in automatico la ricarica rapida.

Affrettati perché è una promozione coi fiocchi e durerà pochissimo. Quindi prima che le unità disponibili spariscano vai su Amazon e acquista il tuo caricatore con 4 porte USB a soli 23,99 euro, invece che 29,99 euro. Ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina per ottenere lo sconto del 20%. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.