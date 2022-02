Caricatore 4 in 1, il prezzo CROLLA per una ricarica FULMINEA (Amazon)

Offerta lampo da prendere al volo senza se e senza ma questa che riguarda il caricatore 4 in 1 firmato UGREEN. Finalmente quello che ti ci voleva per rendere la ricarica dei tuoi dispositivi non solo sicura e rapida, ma anche intelligente. Ti basta attaccare questo alimentatore alla spina e non hai più bisogno di nient'altro. Insomma, una rivoluzione in casa che non può passare inosservata.

Metti in ordine e non scendi a compromessi, il tutto spendendo appena 59,49€, un prezzo decisamente regalo vista la mole del prodotto. Se ti interessa sbrigati perché non solo il tempo scorre, ma le scorte stanno andando a ruba.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Caricatore 4 in 1: i vantaggi di questo gioiellino

Poter ricaricare i tuoi dispositivi in contemporanea sfruttando una sola presa è già un miracolo. Con questo caricatore di Ugreen, però, sfidi anche il convenzionale e ti porti a casa qualcosa di unico. Non solo perché ti mette a disposizione tre porte USB Type C differenti e una porta USB A, ma non rischi di commettere errori.

Lo utilizzi praticamente con tutto: tablet, smartphone, laptop (MacBook inclusi), wearable, smartwatch. Non hai limiti perché dove ti serve, lui arriva.

In merito al suo essere intelligente te ne potrei dire delle belle ma mi limito a farti sapere che ottimizza la tua esperienza con una tecnologia GaN che protegge ogni dispositivo da sovraccarico, cortocircuiti, riscaldamento eccessivo e tanto altro ancora.

Afferra al volo questa magnifica promozione lampo su Amazon e portati a casa il prodotto che ti svolterà la vita. In viaggio, in ufficio, ovunque andrai vorrai avere sempre dietro questo caricatore 4 in 1 che paghi appena 59,49€ adesso. Le spedizioni sono completamente gratuite per tutti i clienti, ma se hai Prime il pacco arriva a casa in uno o due giorni.