Caricatore da 25W super compatto a MENO di 8€, che PREZZO

🔔 Purtroppo sembra che al momento il coupon sia finito. In alternativa ti consiglio di dare un’occhiata a questo caricatore con doppia uscita a soli 7,64 euro.

Amazon ha deciso di fare una follia e sta praticamente regalando un caricatore da 25 W super compatto e velocissimo. Non farti sfuggire questa strepitosa offerta e metti subito nel tuo carrello il caricatore da 25 W Inui a soli 7,99 euro, invece che 12,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Con questo ribasso del 40% si registra il prezzo più basso di sempre. Per cui non potrà durare a lungo. Questo caricatore è molto versatile e si adatta perfettamente a tutti i dispositivi, che siano iOS o Android. Inoltre ha un design compatto e quindi occupa molto meno spazio nella presa della corrente.

Caricatore da 25 W Inui: piccolissima spesa, grande risultato

Il caricatore Inui è dotato di una porta PD da 25 W che riesce a ricaricare velocemente tutti i modelli di smartphone, anche quelli più recenti. Ad esempio puoi caricare un iPhone 13 fino al 63% in circa 35 minuti, cioè 3 volte più velocemente rispetto a un caricatore tradizionale. Poi è piccolo e leggero, perfetto quando ci sono tante prese collegate e lo spazio è poco. Ma è anche ottimo per portartelo dietro durante i tuoi viaggi.

Il sistema SmartProtect garantisce una totale protezione da surriscaldamento e cortocircuito. Per cui i tuoi dispositivi collegati saranno al sicuro. Lo portai usare per ricaricare smartphone, power bank, smartwatch, AirPods, HomePod e tanto altro. Non c’è dubbio, a questo prezzo non puoi trovare qualcosa di meglio.

Perciò, senza ulteriori indugi, vai su Amazon e acquista il tuo caricatore da 25 W Inui a soli 7,99 euro, invece che 12,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.