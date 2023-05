Caricabatterie USB C a 2 porte e 67W: la ricarica è SCATTANTE (Amazon)

Lo sappiamo tutti: sono sempre meno i produttori che inseriscono il caricabatterie nella scatola dello smartphone e, di conseguenza, trovarne uno affidabile e veloce è fondamentale. Se ancora non hai trovato pasta per i tuoi denti, questo modello è la soluzione migliore e sicura. Grazie alla sua porta di ricarica ultra-rapida USB C da 67W e alla porta di ricarica rapida USB 3.0 da 65W, ti permette di ricaricare contemporaneamente il tuo PC e il tuo smartphone senza perdere ulteriore tempo.

Potenza ed efficienza si uniscono in un caricabatterie così piccolo

Il caricabatterie NOVOO 67W sfrutta l’avanzata tecnologia GaN grazie alla quale ti garantisce una ricarica tre volte più veloce rispetto ai principali competitor. Essendo compatibile con tutti gli smartphone, PC portatili e MacBook Pro ed Air, lo puoi utilizzare tranquillamente dove e quando vuoi e puoi portarlo sempre con te.

Veloce, compatto e ideale per i viaggi, è un accessorio che davvero non puoi farti scappare poiché, oltre a essere ultra rapido nella ricarica, ti permette di caricare contemporaneamente due dispositivi senza rinunciare a nulla. Nella confezione è inoltre incluso un cavo USB-C da 1m che non fa mai male.

Non avere pensieri perché integra al suo interno anche un sistema di sicurezza quindi non rischi di friggere le batterie dei tuoi prodotti più cari ma anzi, li salvaguardi da eventuali cali di tensione e così via.

