Caricabatterie USB C a 2 porte: bastano 19€ con il DOPPIO sconto

Il caricabatterie USB C a 2 porte di Ugreen offre una soluzione versatile per chi ha bisogno di caricare più dispositivi contemporaneamente ed in tempi rapidi. Dotato di due porte USB Type C ad alte prestazioni, consente una ricarica estremamente veloce degli apparecchi che ogni giorno utilizzi.

Questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, approfitta dell’offerta e fai il tuo ordine su Amazon: grazie ad uno sconto iniziale del 17% ed al coupon con sconto del 20% da applicare in pagina, potrai avere il caricabatterie a doppio ingresso USB C con soli 19 euro anziché 29 euro.

Caricabatterie USB C Ugreen al minimo storico

Questo caricabatterie USB C offre una potenza combinata di 40W (20W + 20W), consentendo di alimentare simultaneamente i tuoi smartphone e tablet, riducendo di molto il tempo necessario per la ricarica di entrambi i dispositivi. Con soli 30 minuti di ricarica, il tuo iPhone potrà recuperare fino al 58% di autonomia.

Grazie alle sue dimensioni compatte ed al peso leggero, questo caricabatterie è estremamente portatile. La sua costruzione di alta qualità assicura resistenza e durabilità, mentre il chip integrato garantisce la massima sicurezza durante l’uso prevenendo cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrenti.

Ci sono poche unità a disposizione, per cui acquista oggi stesso il caricabatterie Ugreen con 2 porte USB C e risparmia 10 euro sul prezzo originale: sarà presto fra le tue mani e non potrai più farne a meno.