Caricabatterie ad energia solare con SCONTO PAZZESCO del 60%!

Se lo spirito d'avventura non ti abbandona mai e vorresti avere sempre con te uno strumento in grado di ricaricare in mobilità i tuoi apparecchi senza il supporto della presa di corrente, questo caricabatterie a pannelli solari è un prodotto irrinunciabile, considerandone un tasso di conversione molto più elevato rispetto alla media.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquistalo subito e, grazie allo sconto del 60% applicabile con coupon direttamente su Amazon, pagherai appena 31,56 euro.

Il caricabatterie perfetto per le tue escursioni

Questo incredibile strumento ha la capacità di trasformare il 21.5-23.5% di energia solare in energia utilizzabile per caricare tutti i tuoi dispositivi. Puoi portarlo con te ovunque, in campeggio, durante le tue esplorazioni, e non ne avvertirai minimamente il peso.

iSmart ha realizzato un caricabatterie a pannelli solari in grado di erogare una corrente pari a 2.1A per singola porta USB, il che ti darà modo anche di ricaricare più apparecchi in contemporanea e soprattutto in tempi rapidi.

Ottimi riscontri per quanto concerne la qualità costruttiva, grazie all'impiego di un telaio in poliestere impermeabile, ignifugo, antipolvere ed autopulente.

Un vero e proprio best buy: metti nel carrello questo eccezionale caricabatterie a pannelli solari e, oltre allo sconto del 60% tramite coupon su Amazon, sarà tuo con spese di spedizione gratuite.