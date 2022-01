Caricabatteria wireless 3 in 1: la BOMBA firmata Belkin

Ricarica i tuoi dispositivi con stile avendo a portata di mano un caricabatteria wireless 3 in 1 che la vita te la semplifica, eccome se te la semplifica. Conta che puoi avere tutto in ordine ma soprattutto eliminare tutti quei cavi che non sai come mettere e che alla fine della giornata trovi a terra in balia di scarpe, piedi e rotelle delle sedie. Grazie alla promozione ora in onda su Amazon risparmi il 38% potendolo acquistare ad appena 74,99€ che credimi, li vale tutti.

Non per nulla è ritenuto uno dei migliori della sua categoria con quasi cinquecento recensioni positive, quindi tira tu le somme.

Le spedizioni sono completamente gratuite e realizzate in 24 ore con Prime attivo.

Caricabatteria wireless 3 in 1: mai più senza il gioiellino Belkin

Se possiedi diversi dispositivi che appartengono all'ecosistema Apple, questo prodotto di Belkin è il tuo toccasana. In modo particolare funziona alla perfezione con la configurazione iPhone, Apple Watch e AirPods.

Come ti dicevo è completamente wireless ciò significa che appoggi i tuoi dispositivi sopra e tac: succede la magia. Ovviamente stai attento che questi in primis siano compatibili con tale tecnologia, puoi consultare la lista sulla scheda del prodotto per toglierti tutti i dubbi.

Per non rischiare di rovinare i tuoi prodotti ti faccio sapere che è corredato di certificazione Qi che è indispensabile in questo genere di prodotti. In più non hai bisogno di togliere al cover perché la carica passerà anche per mezzo di questa.

I livelli di carica sono ottimizzati per ogni dispositivo, in generale ti offre:

una potenza di 7,5 W per smartphone;

per smartphone; la potenza di 5 W per Apple Watch;

per Apple Watch; una potenza di 5 W per AirPods.

Acquista subito il tuo caricabatteria wireless 3 in 1 di Belkin su Amazon a soli 74,99€ grazie al ribasso del 38%. Le spedizioni sono veloci e gratuite.