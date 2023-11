Capsule riutilizzabili Nespresso e Dolce Gusto: GENIALATA per risparmiare

Le macchine da caffè che utilizzano i sistemi in capsule sono comodissime. Pratiche e veloci, ti consentono di ottenere un ottimo espresso ogni volta che lo desideri. Probabilmente, gli unici svantaggi di questi prodotti sono due: la quantità di rifiuti generata dalle capsule esauste e il costo delle stesse. Infatti, al netto di offerte e promozioni, possono arrivare ad avere un prezzo decisamente importante.

Per fortuna, con un po’ di astuzia è possibile risolvere in un colpo solo, e con un solo articolo, entrambe le problematiche. Basta scegliere di passare alle capsule riutilizzabili. Facilissime da utilizzare, ce ne sono di compatibili con sistema Nespresso e anche Dolce Gusto. Al loro interno potrai utilizzare il caffè in polvere che preferisci, che risponde perfettamente ai tuoi gusti e che costa molto meno di quello già impacchettato nelle capsule usa e getta. Su Amazon trovi i kit completi per l’uno e l’altro sistema. Entrambi hanno un prezzo super accessibile, devi solo scegliere il tuo:

sistema Nespresso a 8,99€ (attiva il coupon in pagina per ottenere lo sconto);

(attiva il coupon in pagina per ottenere lo sconto); sistema Dolce Gusto a 7,99€ (spunta il coupon in pagina per ottenere il minimo prezzo).

Sia l’uno che l’altro set comprendono al loro interno tutto quello che ti serve per preparare da solo le tue capsule. Non solo: il kit prevede più di una capsula. Questo ti permetterà di preparare in anticipo più di un caffè.

Con un investimento irrisorio può risolvere due fastidiosi problemi e gustare il tuo espresso sapendo di aver ridotto drasticamente i rifiuti e anche di aver risparmiato sul caffè.

Oltre a questo, avrai la massima libertà di scegliere la miscela che preferisci e di cambiare ogni volta che lo desideri.

Ottima come idea regalo, questa soluzione economica è assolutamente da provare. Scegli la tua direttamente su Amazon, la ricevi in modo veloce gratuito grazie ai servizi Prime:

Fai in fretta: le offerte che ti permetteranno di tagliare il prezzo sono a tempo limitatissimo!

