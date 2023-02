Cappucino buono ogni mattina con il montalatte vintage Ariete a 36€

Sei un’amante del cappuccino? Vorresti berlo ogni mattina senza però andare sempre al Bar? Allora devi assolutamente dare un’occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il montalatte vintage Ariete a soli 36,99 euro, invece che 55 euro.

Uno sconto del 33% che si avvicina tantissimo al minimo storico per questo elettrodomestico davvero eccezionale. È un’offerta da non lasciarsi scappare. Questo cappuccinatore è bellissimo esteticamente, con il suo stile retrò, ed è molto funzionale. Se lo acquisti non ne farai mai più a meno e ti chiederai perché non lo hai preso prima.

Ariete: il montalatte vintage che fa il cappuccino come al Bar

Il montalatte Ariete ha un bellissimo design stile retrò che si combina molto bene con ogni tipo di cucina. È sia bello esteticamente che molto utile. Puoi metterci all’interno fino a 200 ml di latte così che la frusta riesca a mescolare bene, facendo una bella schiuma liscia e cremosa.

Ovviamente puoi mescolare anche altre bevande, come ad esempio il frappè o il caffè freddo. Utilizzarlo è semplicissimo, versi all’interno il latte, o la bevanda che desideri, metti il coperchio e premi il bottone. Un gioco da ragazzi e in pochissimo tempo la tua bevanda, calda o fredda, è subito pronta da bere. È facile da pulire perché ha un rivestimento antiaderente all’interno e quindi con una spugna fai in un attimo. E puoi scegliere 3 colorazioni disponibili: beige, celeste e verde.

Un vero affare per bersi ogni giorno un buon cappuccino senza spendere soldi e comodamente in casa. Dovrai essere veloce perché un offerta così vantaggiosa non può durare molto. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo montalatte vintage Ariete a soli 36,99 euro, invece che 55 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.