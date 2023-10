Capelli perfetti: il regalo da FARE è il Dyson Airwrap super SCONTATO

Che sia per una persona speciale o per te stesso. Se vuoi dare una svolta i tuoi capelli senza dover impazzire perché non sai tenere tra le mani più di un disposositivo alla volta allora il Dyson Airwrap è quello che fa al caso tuo. Lo so che è un prodotto di “lusso” perché non ha un prezzo accessibile all’istante ma credimi, è una svolta.

Il nuovo modello con cofanetto e tutto il necessario lo trovi in promozione su eBay. Grazie alla Techweek lo porti a casa a soli 499€ con uno sconto di cento euro istantaneo. Fossi in te non me lo farei perdere anche perché è venduto direttamente dal brand.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Dyson Airwrap: tutto quello che devi sapere

Le Prime volte che lo usi pensi che sia inutile perché non riuscirai ad avere la piega come hai visto su internet, i boccoli non ti terranno e così via. Fatti svelare un trucco: non acquistare mille mila prodotti per lo styling perchè non ti aiuteranno, non so se la scienza possa dare una risposta a questo fenomeno ma il tuo capello di seve semplicemente abituare.

Te lo dico perché ci sono passata in prima persona e ora non ne posso fare più a meno. Disponibile in colorazione Blu di Prussia e Rame, il Dyson Airwrap è un sistema multifunzione perfetto per più tipi di capelli e lunghezze. In questo nuovo modello sei anche facilitato perché non hai più gli accessori doppi: se vedi c’è un solo cono, ad esempio. Roteando la parte superiore dedici se usarlo a destra o sinistra.

Con sistema che rispetta una temperatura massima di 150° e monitora continumente il flusso, i tuoi capelli ne risentono in modo positivo e dici addio ai danni procurati dal calore.

Puoi fare la piega liscia, mossa, boccoli e così via.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su eBay dove acquisti il tuo Dyson Airwrap a soli 499€ dallo store ufficiale del brand.

