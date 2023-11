Canta Tu: il regalo di Natale PERFETTO è in offerta su Amazon (-100€)

Uno dei regali di Natale più inflazionati ma sempre attuali è senza dubbio il Canta Tu. Strumento che ha divertito diverse generazioni e che continua a farlo anche oggi: su Amazon puoi acquistare il Karaoke casalingo più famoso a soli 199 euro invece di 299, grazie allo sconto applicato sul prezzo ufficiale.

Canta Tu: preparati a cantare con i tuoi amici

Il Canta Tu è un karaoke professionale completo e di alta qualità progettato per regalarti ore di divertimento canoro in qualsiasi momento e luogo. Dotato di ruote e manico telescopico, è facilmente trasportabile, portalo con te ovunque desideri animare una festa o un incontro con gli amici.

La sua connettività wi-fi integrata e il touch screen da 14″ rendono l’esperienza utente intuitiva e immediata. Grazie al sistema operativo Android, puoi accedere facilmente a una vasta gamma di canzoni e funzioni, dando vita a serate indimenticabili.

Canta Tu Karaoke non è solo tecnologia avanzata, ma anche praticità. Include un microfono wireless con una portata fino a 10 metri, garantendoti la massima libertà di movimento. Il volume e gli effetti eco del microfono sono regolabili direttamente dalla macchina principale, offrendo un controllo totale sulla tua esibizione canora.

Puoi persino coinvolgere un amico, grazie alle due frequenze radio che consentono di collegare fino a due microfoni contemporaneamente. La cassa principale, con una potenza di 40W RMS, garantisce un’esperienza audio di alta qualità, accompagnata da giochi di luce multicolore che creano l’atmosfera perfetta per una serata divertente.

Dedicato a chi ama cantare a squarciagola, a chi cerca leggerezza e divertimento in compagnia, il Canta Tu Karaoke è il regalo ideale per chi vuole portare la magia del karaoke ovunque vada. Non perdere l’opportunità di regalare emozioni uniche: approfitta subito dell’offerta su Amazon e rendi il Natale indimenticabile per chi ami.

