Canone Rai: tutti possiamo non pagarlo, ecco il metodo infallibile

Il Canone Rai è la tassa più odiata dagli italiani. Sono poche le cose che mettono d’accordo le persone e questa è una di quelle. Tra l’altro da gennaio 2023 questo abbonamento obbligatorio sarà tolto dalla bolletta della luce.

Tale decisione, obbligata dalle linee guida dell’Unione Europea in termini di mercato libero per la fornitura di energia elettrica, potrebbe farci un bello scherzo. Infatti, sono diversi a pensare che con l’occasione il nuovo Governo aumenterà il suo costo.

La previsione non è così fuori luogo. Il Canone Rai fu scontato a 90 euro, dai 113 euro precedenti, proprio perché da quando si trova in bolletta è passato da essere la tassa più evasa a quella più incassata. Modificare questo metodo significa rischiare di tornare ai livelli di evasione pre 2016 e da qualche parte lo Stato deve recuperare.

Tuttavia, esiste un metodo legale per evitare tutto questo. In altre parole potrai evitare di pagare il Canone Rai per sempre grazie a una tecnica infallibile che ora ti spiegheremo. Perciò dedica pochi minuti del tuo tempo e investili per risparmiarti questa tassa.

Canone Rai: come non pagarlo per sempre

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è scritto che chiunque non possiede un televisore o decoder con sintonizzatore TV può inviare il Modulo di Esenzione dal Canone Rai. Perciò, per non pagare più questo abbonamento devi sbarazzarti di tutti i tuoi apparecchi presenti in casa.

Televisori e decoder dovranno sparire dalle mura domestiche. In questo modo, non avendo apparecchi in grado di ricevere le trasmissioni del digitale terrestre, non dovrai più pagare il Canone Rai. Ora ti starai chiedendo come fare per continuare a vedere i tuoi programmi preferiti.

Molto semplicemente, dovrai affidarti alla nuova tecnologia che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il mondo. Si tratta di un nuovo modo di guardare la TV non più vincolato da orari programmati che ti fanno anche perdere le tue trasmissioni preferite se nel momento in cui sono in onda tu hai un impegno. Tutto questo si chiama streaming.

Sicuramente hai una connessione internet veloce a casa. Perciò acquista uno schermo e collega un dispositivo smart. Su Amazon, proprio in questo momento, trovi in offerta l’ottimo Fire Stick 4K a soli 34,99 euro, invece di 59,99 euro.

In questo dispositivo potrai scaricare tutte le piattaforme che vuoi. Il nostro consiglio è di abbonarti ad Amazon Prime Video. Il costo è davvero contenuto, ma offre vantaggi incredibili. Non solo avrai accesso a film, serie TV, docuserie, show e UEFA Champions League, ma anche a sconti esclusivi Prime sui tuoi acquisti, consegne e resi gratuiti, Amazon Music e molto altro.

Inoltre, su Fire Stick 4K potrai anche installare Ray Play che ti permette di vedere live tutti i canali della Rai e on demand i programmi, film, serie TV e altro già andato in onda. È completamente gratuita come Infinity di Mediaset che, in pratica, offre lo stesso servizio, ma per i suoi canali.

Infine, se vuoi goderti i migliori contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic allora devi abbonarti a Disney+. Con il piano annuale risparmi anche 2 mesi che sono gratis. Il costo è davvero economico, ma avrai a disposizione un’infinità di contenuti spaziali e ogni mese rinnovati.

Comunque, puoi installare queste piattaforme su qualsiasi dispositivo, l’importante che non abbia un sintonizzatore TV. In questo modo potrai smettere di pagare il Canone Rai per sempre e goderti tutto come prima, ma grazie a una connessione internet in streaming.

