Il Canone Rai trema: qualcosa potrebbe cancellarlo definitivamente

Il Canone Rai è l’abbonamento alla radiotelevisione italiana. Infatti, proprio per la sua definizione, nonostante sia conosciuto e chiamato con questo nome, dovrebbe essere identificato come Canone TV o Abbonamento Radiotelevisivo. Nondimeno, è una vera e propria tassa che pesa ogni anno sulle tasche degli italiani.

Tra l’altro, rispetto a molte altre imposte, questa non viene versata dai contribuenti, ma prelevata direttamente. Come già detto diverse volte, anche per tutto il 2023 la riscossione del Canone Rai è stata riconfermata in bolletta. Perciò saranno i fornitori di energia elettrica a trattenere le somme per poi trasferirle alle casse dello Stato.

C’è però qualcosa che si sta facendo strada nella vita delle persone e che minaccia la sopravvivenza del Canone Rai. Questa novità potrebbe in futuro portare alla sua estinzione definitiva e alla fine di un mondo dell’intrattenimento che già oggi ha i giorni contati. Possiamo escludere quindi che la causa sarà il nuovo Governo Meloni.

Il Canone Rai si avvia verso un’inesorabile disfatta?

Può darsi che il Canone Rai si stia avviando verso un’inevitabile disfatta? Probabilmente sì, ma a dirlo non siamo noi o chi odia questa tassa. A spingere l’acceleratore verso questa destinazione è l’intrattenimento ormai digitale e no, non intendiamo quello del digitale terrestre.

Da oltre oceano infatti, proprio in questi giorni, sono arrivate notizie tali per cui YouTube starebbe testando un nuovo servizio. Sfidando le piattaforme più blasonate e anche le programmazioni in chiaro del digitale terrestre, il colosso guidato da Google starebbe lavorando alla realizzazione di canali TV gratuiti.

Una novità che sta facendo tremare la concorrenza sempre più ampia dato che, negli Stati Uniti, ha anche acquistato i diritti della NFL trasmettendo i match direttamente sulla sua piattaforma. Ciò dovrebbe far riflettere perché il futuro non sembra più appartenere alla televisione di oggi, ma allo streaming di domani.

Ecco perché il Canone Rai sembra avere davvero i giorni contanti. L’intrattenimento tramite internet con offerte esclusive sta diventando una lotta all’ultimo abbonato. Inoltre, l’idea che presto piattaforme come YouTube, Pluto TV e altre inizieranno a prendere piede, offrendo canali TV gratuiti, dimostra quanto i contenuti saranno sempre più smart.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.