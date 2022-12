Canone Rai: c'è modo di risparmiare nel 2023?

In questi giorni uno dei temi più gettonati è il Canone Rai. Dopo la notizia che rimarrà nella bolletta della luce anche per tutto il 2023 le informazioni su questa tassa si sprecano nel vero senso della parola. Alcune sono vere, ma purtroppo altre sono false.

Di recente, sarà capitato anche a te, abbiamo incontrato sul Web titoli di giornali che promettono di spiegare una modalità capace di far risparmiare sul costo del Canone Rai per l’anno 2023. Sarà vero oppure siamo di fronte a un’altra fake news?

La risposta potrebbe deludere chi, in realtà, sperava di poter scontare una parte dei 90 euro del Canone Rai. Infatti, per togliere ogni “ragionevole dubbio” la risposta è no, non c’è un modo per risparmiare. Almeno che non si rientri tra i casi di esonero.

Comunque, anche in questo caso, per parlare di sconto il contribuente dovrebbe essere in ritardo con la domanda di esonero. Esiste però un modo legale ed efficace per dire letteralmente addio al Canone TV. Scopriamolo insieme in questo articolo.

Canone Rai: nessun risparmio in vista per il 2023

Precisiamo quindi che per il 2023 non esistono possibilità o sgravi fiscali per il Canone Rai capaci di farti risparmiare sul suo costo. Perciò anche il prossimo anno, salvo possibili aumenti dell’ultimo minuto, l’abbonamento radiotelevisivo italiano ti costerà 90 euro spalmato a rate nella bolletta della luce.

Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui è possibile richiedere l’esonero totale. Stiamo parlando di chi ha compiuto 75 anni e ha un reddito inferiore a 8.000 euro l’anno. In questo caso, essendo il termine ultimo per presentare la domanda il 31 gennaio 2023, potrebbe esserci qualcuno che rientra in quella categoria dopo tale data.

Ecco perché in questi casi si parla di sconto. Infatti, coloro che faranno richiesta oltre quel termine potranno chiedere il cosiddetto rimborso dei sei mesi, risparmiando così il 50%. Stessa cosa vale anche per chi non possiede un televisore o un decoder con sintonizzatore a casa.

Entro il 31 gennaio, se ti liberi dei tuoi apparecchi atti alla ricezione dei canali TV e Radio in chiaro, puoi inviare domanda di esonero dal Canone Rai all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, potrai comunque continuare a vedere i tuoi programmi preferiti tramite streaming live e on demand, modalità che ti permette di non dover pagare il Canone TV.

La soluzione si chiama Fire TV Stick. Questo dispositivo, disponibile su Amazon al prezzo di soli 26,99 euro, invece di 29,99 euro, garantisce la ricezione tramite internet delle trasmissioni solitamente disponibili sul digitale terrestre. Collegalo a un semplice schermo ed entra in un mondo fatto di intrattenimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.