Canone Rai: se non vuoi più pagarlo ecco cosa devi sapere

Purtroppo sul Web si trovano ancora troppe notizie con titoli fuorvianti in merito al Canone Rai e alla sua futura modalità di riscossione. Da quando è arrivata la notizia che sarà tolto dalla bolletta della luce, molte testate giornalistiche sembrano promuovere qualcosa che in realtà è impossibile.

“Canone Rai fuori dalla bolletta, da gennaio potrai non pagarlo più” e altri titoli simili non propongono un metodo legale per evitare di pagare il Canone TV, ma incitano all’evasione fiscale. Quest’ultima, porta a conseguenze future spiacevoli, soprattutto se si tratta della tassa radiotelevisiva italiana.

Ad ogni modo, sarà parecchio improbabile che il nuovo Governo opti di ritornare al classico bollettino per incassare questa imposta che, prima del 2016 – anno in cui fu inserita nella bolletta – era la più evasa in assoluto. Tuttavia se proprio non vuoi più pagarla devi sapere alcune cose.

Canone Rai: se hai deciso di non pagarlo tieni presente alcune cose

Decidere di non pagare il Canone Rai in modo illegittimo non è una scelta, ma si tratta di evasione. Trovare il modo legale per essere esonerati, invece, è un modo intelligente per risparmiare 90 euro l’anno. Partiamo da un concetto semplice.

Si può dire addio al Canone Rai compilando il Modulo di Esenzione da inviare all’Agenzia delle Entrate. Per poterlo fare chiunque deve soddisfare principalmente e unicamente due requisiti chiari e precisi:

aver compiuto 75 anni di età con un reddito annuo uguale o inferiore a 8.000 euro;

di età con un reddito annuo uguale o inferiore a 8.000 euro; non possedere nessun apparecchio televisivo con sintonizzatore TV in casa, anche se titolare di un’utenza elettrica.

Quindi, se non soddisfi il primo requisito perché sei più giovane dovrai concentrarti sul secondo. Molto probabilmente avrai già qualche abbonamento a un servizio streaming on demand e live. Tra i più famosi e utilizzati c’è Amazon Prime Video con film, serie TV e la UEFA Champions League.

Si tratta di una delle soluzioni più diffuse perché inclusa nel servizio Prime di Amazon, il colosso dello shopping online. Molti si abbonano per avere sconti esclusivi su oltre 2 milioni di prodotti, consegne e resi gratuiti e molti altri vantaggi.

Perciò, eliminando il televisore di casa e optando per un buon monitor, da almeno 43 pollici, potrai dire addio al Canone Rai e goderti tutti i tuoi contenuti preferiti tramite streaming. Ad esempio, con RaiPlay puoi accedere alla programmazione live, ma anche on demand. Stessa cosa vale con Mediaset Infinity.

In conclusione, se sei convinto che il Canone Rai non fa per te, e hai meno di 75 anni, questa è l’unica soluzione legale percorribile. Altrimenti dovrai fartene una ragione e pagare il Canone TV nella nuova modalità che ci verrà comunicata prima di gennaio 2023.

