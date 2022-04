Canone Rai: come pagarlo solo 45 euro

Il Canone Rai è una tassa che ogni cittadino italiano deve versare ogni anno se è in possesso di un televisore o un apparecchio con sintonizzatore TV. La quota pro capite è di 90 euro che, dal 2016 con il Governo Renzi, viene aggiunta a rate direttamente nella bolletta dell'energia elettrica.

Si tratta di una delle imposte più odiate dagli italiani che non sono tanto a favore nemmeno del Bollo Auto. Nondimeno, il Canone Rai è sempre stata una delle tasse più evase in assoluto. Attualmente però, dopo il suo inserimento in bolletta, questo problema è rientrato trovando molti in disaccordo perché obbligati a pagarla.

Comunque, pochi forse lo sanno, ma quest'anno è possibile pagare il Canone Rai solo la metà. In pratica, invece di dover versare i soliti 90 euro (prima erano 110), si può ribassare il costo a 45 euro. Una notizia interessante vero? Purtroppo però non tutti possono beneficiare di questa iniziativa. Scopriamo quindi quali sono le categorie compatibili.

Canone Rai: chi può pagarlo solo 45 euro

Tutti sanno che è possibile richiedere l'esonero dal Canone Rai. Il limite entro il quale bisognava inviare la richiesta all'Agenzia delle Entrat,e in relazione all'abbonamento di quest'anno, andava dal 1° luglio 2021 al 31 gennaio 2022. Tuttavia, le stesse categorie compatibili a questo benefit possono ancora inoltrare richiesta per una riduzione dell'importo, pagando quindi solo 45 euro. Il termine ultimo per inviare il modulo dovutamente compilato è il 30 giugno 2022.

Questo permette, ai ritardatari o a chi è diventato compatibile a questa possibilità dopo il limite massimo dell'esenzione, di poter scontare il Canone Rai della metà. Vediamo quindi chi è ancora in tempo per inviare il Modello di Dichiarazione Sostitutiva così da pagarlo solo 45 euro e non 90 euro:

coloro che hanno un'età superiore o uguale a 75 anni ;

; gli utenti che hanno deciso di non detenere più un televisore o un apparecchio con sintonizzatore TV ;

; chi ha cambiato la sua residenza dove, nell'attuale abitazione, c'è già un utente che paga il Canone TV.

Se avete intenzione di richiedere l'esonero eliminando televisori e sintonizzatori TV potrebbe esservi utile scoprire come vedere tutti i canali legalmente pur non pagando il Canone Rai.