Canone Rai: ecco come i giovani non lo pagano, ed è legale

È proprio vero, i giovani di oggi hanno una marcia in più. I tempi stanno cambiando e anche le abitudini di vita sono cambiate. Le nuove generazioni stanno abbandonando o hanno già abbandonato il vecchio metodo di vedere la TV e così anche il Canone Rai sta diventando obsoleto.

Infatti, non è ormai insolito che molti giovani non paghino più il Canone Rai già da molto tempo. Una notizia che sta lasciando a bocca aperta i più che ne sono venuti a conoscenza, ma che per logica non fa davvero nessuna piega. Il metodo che permette loro di esonerarsi è corretto e legale.

Un’informazione interessante che potrebbe diventare spunto importante per chi desidera sgravarsi da un costo in più durante l’anno che corrisponde all’abbonamento radiotelevisivo italiano. Scoprire come i giovani riescono a evitare questi 90 euro è davvero interessante.

Perciò, in questo articolo ci dedicheremo a sviscerare la strategia che le nuove generazioni stanno attuando per evitare di pagare il Canone Rai. Precisiamo che il loro metodo non richiede limiti di età e che perciò tutti potrebbero replicarlo senza particolari problemi.

Canone Rai: segui l’esempio dei giovani ed evita di pagarlo legalmente

Sono diversi i giovani che decidono di andare a vivere da soli, ad esempio una volta iniziata l’università. Si tratta di una scelta matura e consapevole. Diversi di loro dividono un appartamento con più coetanei così da ridurre le spese di affitto mensili. Perciò anche il Canone Rai risulta essere una di quelle somme da evitare, se possibile.

A loro favore è arrivata la tecnologia. Infatti, le abitudini su come guardare la televisione stanno cambiando sempre di più anche per quanto riguarda le trasmissioni in chiaro sul digitale terrestre. I mille impegni, lo studio e il lavoro spesso non permettono loro di vedere i programmi preferiti il giorno e l’ora che vengono trasmessi.

Allora entrano in gioco applicazioni che propongono questi contenuti anche nei giorni seguenti tramite streaming on demand. Senza contare poi lo sport che, attualmente, è sempre fruibile non più solamente tramite Pay TV, ma anche e soprattutto tramite soluzioni come DAZN che con qualche euro al mese offre un mondo di intrattenimento sportivo.

Se prima film e serie TV erano trasmesse sui canali principali delle emittenti nazionali, attendendo il giorno in cui venivano trasmesse le “prime visioni”, oggi si scelgono soluzioni molto più smart. Ad esempio, Disney è ottima sia per le famiglie che per chi ama i film e le serie Marvel, Star Wars e tanto altro.

Molti giovani che condividono un appartamento con altri coetanei decidono anche di dividersi le spese di uno o più servizi di questo tipo, così da godersi contenuti sempre nuovi e, sicuramente, per loro interessanti e avvincenti.

Da ciò si evince che spesso i giovani che vanno a vivere da soli si portano con sé solo il computer e i dispositivi mobili, non più il televisore. Ragion per cui, non avendo in casa un apparecchio con sintonizzatore TV, non devono pagare il Canone Rai risultando compatibili al Modulo di Esenzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.