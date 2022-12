Canone Rai: come continuare a vedere la TV senza pagarlo

Il Canone Rai è l’abbonamento alla radiotelevisione italiana che tutti i cittadini in possesso di un televisore o decoder con sintonizzatore TV devono pagare. La modalità di incasso da parte dello Stato è attualmente delegata ai fornitori di energia elettrica tramite bolletta, secondo una formula di rateizzazione bimestrale.

Se sei stanco di pagare questa tassa e vuoi liberarti una volta per tutte da questo obbligo esiste un modo legale ed efficace per farlo. Dirai addio al Canone TV senza problemi, ma dovrai seguire alla lettera le istruzioni che stiamo per darti, senza perdertene nemmeno una.

Per prima cosa devi sbarazzarti di tutti i televisori e/o decoder con sintonizzatore TV che hai in casa. Sono questi apparecchi che ti obbligano, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, a pagare ogni anno. Infatti, ecco chi può chiedere l’esonero dal Canone Rai secondo quanto indicato sul sito ufficiale dell’Agenzia:

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Dopo aver capito tutte le novità sulla domanda di esonero dal Canone Rai per il 2023 ora devi passare alla fase uno. Ovvero, liberarti fisicamente di televisore e decoder. Esistono tanti siti Web che ti permettono di vendere il tuo usato raggiungendo facilmente chi potrebbe averne bisogno, come Subito.it.

Canone Rai: continua a vedere la TV senza pagare alcuna tassa

Ora passiamo alla fase due. Una volta che ti sei sbarazzato degli apparecchi con sintonizzatore TV in casa devi trovare una soluzione compatibile con l’esonero dal Canone Rai per continuare a vedere i tuoi programmi preferiti in chiaro. La soluzione si chiama streaming.

Acquistando un semplice monitor, senza TV inclusa, dovrai collegare un piccolo dispositivo che ti permetterà di accedere ai canali TV tramite connessione internet. Soluzioni di questo tipo non costano molto e spesso si trovano in offerta. La più comoda in assoluto è la Fire TV Stick che acquisti su Amazon a soli 29 euro.

Ora non ti resta che passare alla fase tre. Seguendo tutte le istruzioni dettagliate invia la tua domanda di esonero dal Canone Rai all’Agenzia delle Entrate. Sbrigati perché hai tempo solo fino al 31 gennaio 2023 per evitarti i 90 euro del nuovo anno per il Canone TV.

