Canone Rai: se fai questo lavoro puoi anche non pagarlo

Molti speravano che il Canone Rai da quest'anno non fosse più addebitato direttamente in bolletta, ma per questa novità dovremo aspettare il 2023. Infatti, il cosiddetto abbonamento alla televisione italiana, rimarrà in fattura dell'energia elettrica almeno per tutto il 2022. Tuttavia, oltre alle solite categorie che sono esonerate, c'è chi può non pagarlo solo se fa un determinato lavoro. Scopriamo insieme quale.

Canone Rai: chi è esonerato dal pagarlo

Il Canone Rai è la tassa più odiata dagli italiani e, per buona pace di tutti, sono pochi coloro che possono non pagarla. Infatti, i casi di esonero, almeno quelli conosciuti dalla maggioranza degli italiani, si contano sulle dita delle mani. Tra questi abbiamo:

tutti coloro che non possiedono un apparecchio atto a trasmettere le emittenti televisive;

le persone anziane con più di 75 anni e con un reddito inferiore o uguale a 8.000 euro;

diplomatici e militari stranieri.

Queste tre categorie possono richiedere l'esonero dal Canone Rai, come infatti recita il provvedimento indicato alla sezione dedicata sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate:

In casi particolari il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all'esenzione dal pagamento del canone.

Nondimeno, esiste anche un'eccezione per chi fa un determinato lavoro. Scopriamo quale.

Qual è la categoria lavorativa che può non pagare l'abbonamento alla televisione

Infatti, esiste una categoria lavorativa che è esonerata dal pagare il Canone Rai. Proprio per il mestiere che svolgono, questi soggetti non hanno l'obbligo di pagare questa tassa. Ecco cosa è indicato sul sito ufficiale di Enel alla sezione dedicata all'abbonamento alla televisione italiana:

Sì, sei esonerato dal pagamento del canone per gli apparecchi utilizzati nell'ambito della tua attività commerciale (risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003).

In altre parole, se hai un negozio di rivendita e riparazione TV sei esonerato dal pagamento del Canone Rai.