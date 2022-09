Canone Rai e Bollo Auto: come gli italiani furbi risparmiano sulle 2 tasse

Il “caro vita” si sta facendo sentire, soprattutto in questi giorni dove il carburante è tornato libero di salire di prezzo. A questo si aggiunge anche un aumento generale sui beni di prima necessità tra cui anche i beni alimentari. Nonostante ciò Canone Rai e Bollo Auto rimangono le due tasse più odiate dagli italiani.

Si sopporta qualsivoglia crisi economica e ristrettezza, ma parlare di queste due imposte fa “alzare la pressione” ai più. Tuttavia, esistono alcuni italiani furbi che riescono a risparmiare su tutto, compresi Canone Rai e Bollo Auto.

La tecnica è semplice ed efficace. Tutti potrebbero metterla in pratica portando a casa con buon successo una certa quota di risparmio annuale. E di questi tempi tutto ciò che ci rimane in tasca, poco o tanto che sia, fa sempre comodo.

Canone Rai: come risparmiare su questa tassa

Il Canone Rai è una tassa legata all’abbonamento radiotelevisivo italiano. Da quando è finita in bolletta, esattamente nel 2016, la devono pagare tutti coloro che sono titolari di un’utenza elettrica. Tuttavia, esiste un modo per riuscire a risparmiare su questa imposta, anche se da gennaio 2023 sarà tolta dalla bolletta.

Il metodo è semplice: eliminare tutti gli apparecchi con sintonizzatore TV atti alla ricezione dei canali tramite digitale terrestre o parabola satellitare. Optare per lo streaming on demand e live può essere una soluzione. In questo modo è possibile poi inviare il Modulo di Esenzione dal Canone Rai.

Così facendo risparmierai 90 euro l’anno ora, ma nel prossimo futuro potrebbero essere di più, visto che nell’aria c’è odore di aumento del Canone Rai. Ma non c’è solo questa tassa. Infatti, anche il Bollo Auto ha un bel costo, ma si può risparmiare anche su questo.

Bollo Auto: come risparmiare su questa tassa

Anche il Bollo Auto è una delle tasse più odiate in Italia. Si stima che diversi italiani si dimentichino ogni anno di pagarla. Fare ciò però comporta ad avvisi bonari con piccole more fino a poi ricevere vere e proprie cartelle esattoriali con tassi di interesse importanti.

Per evitare tutto ciò puoi adottare un modo semplice e pratico che ti permette anche di risparmiare. Attivare la domiciliazione bancaria del Bollo Auto direttamente sul proprio conto corrente. Così facendo, non solo non dovrai più ricordarti di pagare questa tassa, con il rischio di dimenticarsela, ma risparmierai il 20% sul costo totale.