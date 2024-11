Canone Rai 2025: per ora rimane a 90€

Sono tutti in attesa gli italiani che pagano il Canone Rai per sapere quanto costerà a famiglia nel 2025. La promessa di un taglio non sembra essere nel programma di questo governo che è spaccato su due posizioni. Da una parte la Lega con Matteo Salvini che spinge affinché venga riconfermato il taglio del 2024 a 70€ l’anno.

Dall’altra c’è chi, invece, vuole riportarlo ai 90€ l’anno. Tra questo il Ministro degli Esteri e Vicepremier Antonio Tajani che ha dichiarato: “La nostra posizione è assolutamente contraria a questa proposta e non la voteremo perché non condividiamo questa proposta che non fa parte del programma di governo“.

Il motivo lo ha specificato sempre Tajani che spiega: “Si rischia di fare un danno alla televisione pubblica che altrimenti dovrebbe essere finanziata diversamente“. Ricordiamo che il budget a Mamma Rai è stato ridotto proprio per far fronte al taglio del canone e, per tutto il 2025, sembra essere stato riconfermato quello del 2023.

Canone Rai 2025: c’è chi spinge per il taglio

Matteo Salvini, forte della sua promessa, è tornato sul tema Canone Rai per il 2025: “Ridurre di 20 euro il costo del canone penso sia un buon servizio. Noi nella Rai ci crediamo e sicuramente crescerà“. Quella del taglio a 70€ non sarebbe una novità, ma una riconferma di quanto già fatto per tutto il 2024.

“Già l’anno scorso abbiamo abbassato il canone Rai – ha aggiunto Salvini. Vorremmo semplicemente fare quello che abbiamo fatto tutti insieme. Ci votano come Lega, come centrodestra e come Governo per abbassare le tasse, non per alzarle. Conto che si sia tutti d’accordo“.

Per Salvini non sono gli italiani a dover pagare di più il canone, ma la Rai a poter e dover migliorare il servizio e tagliare i costi nel 2025. Infatti, sempre in merito a questo tema, ha specificato: “La Rai è un servizio pubblico fondamentale che sicuramente può migliorare la qualità di alcuni servizi e tagliare alcuni costi“.

In conclusione, siamo ancora in una fase di tira e molla dove però sembra che tutto vada nella direzione opposta al taglio promesso del Canone Rai per il 2025. Tutto ancora tace per quanto riguarda la proposta del Governo alla nuova legge di bilancio. Restiamo quindi in attesa.