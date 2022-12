Canone Rai 2023: quanto sono fondate le voci su un aumento

Il Canone Rai è una delle tasse meno apprezzate dagli italiani tanto che l’arrivo del 2023 è diventato un cavallo di battaglia da cavalcare per diffondere terrore. Infatti, la notizia che questo abbonamento rimarrà ancora una volta nella bolletta della luce sta aizzando le ire di molti.

Primi fra tutti coloro che speravano di ritrovarlo nel classico e amato bollettino per farla franca e iniziare a non pagarlo più come i vecchi tempi. Peccato però che il pre 2016 sembra non tornerà, se non per sempre, almeno per un altro anno. Quindi i furbetti dell’evasione dovranno pazientare.

Nondimeno, questa incertezza mista a un non so che di delusione ha dato voce a tanti colleghi che stanno “minacciando” un 2023 ricco di aumenti tra cui non poteva di certo mancare il buon vecchio Canone Rai. Per i tanti che hanno letto queste notizie facciamo noi una domanda di rito: quando sono fondate queste voci?

Di questo argomento ne avevamo parlato diverso tempo fa menzionando possibili aumenti. Ricordiamo però che arrivavano da voci interne e ancora era certo che il Canone Rai sarebbe uscito dalla bolletta della luce. Perciò l’ipotesi quanto meno possibile era quella di riportare l’importo a prima del 2016 se non aumentarlo per cercare di tamponare un livello di evasione che sicuramente sarebbe cresciuto.

Canone Rai 2023: le voci di un aumento sono solo voci

Veniamo ora a questi giorni. Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha chiarito che il Canone Rai non subirà modifiche sul metodo di incasso per tutto il 2023. Vogliamo credere alle sue parole che hanno però risvegliato antichi dissapori, conseguenza di una campagna elettorale ricca di addii per il Canone TV promessi da alcuni alleati del nuovo governo.

Tuttavia, se tanto mi dà tanto, sarebbe improbabile o veramente pericoloso in questo frangente proporre un aumento del costo dell’abbonamento radiotelevisivo italiano. Perciò, si auspica, fino a prova contraria, che si tratta solo di voci infondate. Queste non rivelano nulla di nuovo e né tanto meno in procinto di realizzazione.

Perciò attualmente possiamo tutti dormire sonni tranquilli se vi fa calmare il fatto che il Canone TV rimarrà in bolletta a rate per un totale di 90 euro l’anno. Per chi fosse interessato, sono già pronte le novità in merito alla richiesta di esonero dal Canone Rai per tutto il 2023.