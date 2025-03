Un canale sportivo migliora la qualità video sul digitale terrestre

Una buona notizia per tutti gli amanti dello sport che seguono canali tematici sulla piattaforma digitale terrestre. Infatti, nelle ultime ore un importante canale sportivo, molto famoso e seguito a livello nazionale, ha migliorato la qualità video delle sue programmazioni trasmesse in chiaro. Si tratta di aggiornamento volto a migliorare l’intrattenimento a livello di immagine per tutti gli utenti.

Stiamo parlando di SPORTITALIA HD, disponibile sulla piattaforma DTT alla LCN 60 e alla LCN 560. Questo aggiornamento è avvenuto all’interno del PERSIDERA MUX 1, protagonista di un’importante aggiunta proprio ieri. Ma cosa è successo a questo canale tematico dedicato allo sport?

Nello specifico, SPORTITALIA HD ha aumentato la risoluzione video. Attenzione, questo canale trasmetteva già in alta definizione, ma ora è passato dai precedenti 1440 x 1080 pixel agli attuali 1920 x 1080 pixel. Un importante upgrade per tutti i telespettatori. Il logo sul digitale terrestre è rimasto SI HD Plus.

Digitale Terrestre: aggiornamento qualitativo sul PERSIDERA MUX 1

Oltre ad aver aggiunto un canale, disponibile alla visione di tutti, il PERSIDERA MUX 1 del digitale terrestre ha anche migliorato la qualità di visione di un canale sportivo. Ora SPORTITALIA HD trasmette con risoluzione video a 1920 x 1080 pixel, in alta definizione. Ecco il multiplex aggiornato.