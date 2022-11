Campanello ZERO fili ma 300 metri di portata, regalo Amazon

Un’offerta da prendere sai come? Di corsa è riduttivo.

Questo campanello senza fili è eccezionale e ti permette di avere un nuovo posto a cui rispondere ai visitatori con zero effort. Lo installi da solo e non hai bisogno di chiamare il tecnico, in più rimpiazza il tuo citofono se è rotto.

Con la doppia promozione in corso su Amazon lo porti a casa con soli 15,33€. Spunta il coupon in pagina con un solo click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account quindi non aspettare.

Campanello senza fili: semplicissimo da utilizzare

Questo campanello è costituito da due pezzi diversi ma che viaggiano insieme. Infatti ricevi sia il campanello in sé e per sé che il ricevitore.

Il primo lo fissi all’esterno o ovunque tu voglia e permette a chi ti viene a trovare di citofonare, mentre il secondo lo metti in casa ed entra in funzione collegandolo semplicemente a una presa di corrente. Portata di 300 metri e certificazione di impermeabilità. Ciò significa che non si fa niente sotto la pioggia, vento, sole, nebbia, neve e così via.

Con il LED sempre accesso che ti fa capire dov’è anche nel pieno della notte e la possibilità di personalizzarlo, non hai un minuto da perdere.

Hai a disposizione 4 volumi differenti e 32 suonerie tra cui scegliere per non dover saltare sulla sedia ogni volta che lo senti squillare.

Allora, cosa ne pensi? Se lo trovi geniale, non ti perdere la doppia promozione in corso. Spunta il coupon ora in pagina per portare a casa il tuo campanello senza fili a soli 15,33€ a casa.

Le spedizioni non sono un problema, con i servizi Prime attivi sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.