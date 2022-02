Campanello wireless con raggio 300 metri a 17€? Provato, PROMOSSO!

In piena emergenza, ho dovuto cedere e comprare uno dei prodotti sui quali ero più scettica. Un campanello wireless, con portata addirittura fino a 300 metri, che promette installazione in 30 secondi. Tutto a un prezzo più che ragionevole, anche troppo: su Amazon costa 17€ circa appena con un ricevitore da interno, poco di più due unità da piazzare in casa. Io ho preso il modello più completo, avendo un'abitazione su due piani.

Mi sono dovuta fidare per forza, mi serviva qualcosa da mettere immediatamente al cancello – non alla porta – proprio al cancello della nuova casa: il citofono era defunto, anzi l'impianto elettrico di quel punto lo era.

Ho ceduto, l'ho comprato con sommo scetticismo. Non volevo niente che avesse bisogno di internet per funzionare: mi serviva qualcosa di maledettamente semplice e immediato da utilizzare. Quello che è arrivato a casa è un prodotto che non solo ha rispettato quanto promesso nell'inserzione, ma è andato oltre ogni aspettativa e fidati: fra il primo muro di casa mia e il cancello ci sono circa 50 metri di vialetto. L'ho provato e te lo racconto, perché merita.

Il campanello wireless che costa poco e funziona bene esiste

Arrivato a casa con spedizioni Prime, quantomeno sulla tempistica c'eravamo, avevo molta fretta. Lo spacchetto e noto che il design non è male, poteva andare molto peggio, anzi. Inserisco subito le unità nelle prese elettriche, una al piano superiore e una a quello in inferiore.

Inserisco la batteria nell'unità da esterno e lo provo immediatamente: strano, ma vero, funziona! Immediatamente le unità da interni hanno suonato, riproducendo però una melodia fastidiosa. Sapevo che le avrei potute cambiare, quindi nessun problema.

Corro in giardino, percorro il vialetto, e monto l'unità dove prima c'era il defunto citofono. Si può montare in due modi: usando cacciavite e viti in dotazione oppure il biadesivo 3M, anch'esso in dotazione. Hai indovinato: ho usato la soluzione più pratica perché non avevo voglia di fare buchi.

Prima di piazzarlo però, la prova regina: com'è la ricezione a diversi metri di distanza e con un muro in mezzo? Io proprio volevo bocciarlo questo prodotto e avere la mia rivincita smart. Ero pronta ad affermare che “se non c'è Alexa e Internet di mezzo, allora non ne vale la pena”, quando da dentro mi fanno segno che – al mio suonare il campanello – le unità hanno reagito riproducendo a loro volta dei suoni e illuminandosi anche.

Il mio lavoro in pratica era finito, dovevo solo fissare (pigramente e svogliatamente) il dispositivo sotto al vecchio citofono e avrei finito. Mi sono sentita un installatore professionista di campanelli wireless per un momento, ma in realtà era il prodotto a permetterlo.

Sulle istruzioni, disponibili in italiano, c'era scritto che sarebbe stato necessario accoppiare trasmettitore (da esterno) e ricevitori. Un'operazione semplicissima da fare, che però non mio caso non è stata necessaria, lo erano già di fabbrica evidentemente. Fra l'altro, l'inserzione rivela che il prodotto è dotato di certificazione IP44, che dovrebbe in teoria garantirmi un buon grado di impermeabilità: perfetto per me, che l'ho posizionato all'esterno.

Una volta entrata in casa, ho dato un'occhiata ai ripetitori di segnale e ho visto due pulsanti. Uno serve per regolare il volume: ci sono 4 livelli a disposizione mentre l'altro per scegliere il suono da riprodurre. Un consiglio: ci sono 36 toni diversi, ma solo i primi 3 o 4 sono abbordabili. Se poi vuoi far suonare “Per Elisa” ogni volta che qualcuno suona alla porta, non sarò io a impedirlo.

Posso però confermarti che, se sei alla ricerca di un campanello wireless a lunga portata (che sia davvero lunga), questa è la soluzione più economica che puoi trovare. Tieni sempre in considerazione gli ostacoli fisici che potrebbero disturbare il sensore (molti muri, ad esempio), ma è qualcosa da considerare ogni volta che scegli un prodotto che funziona senza fili.

Per 17€ circa appena su Amazon, mi sento assolutamente di consigliarlo se hai fretta di ovviare a un problema come quello che avevo io e non hai tempo o denaro da dedicare. Non pensavo che lo avrei fatto, ma questo dispositivo mi sento assolutamente di promuoverlo.