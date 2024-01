Campanello wireless a 10€ su Amazon: POTENTISSIMO, 300 metri di copertura

Un campanello wireless per sostituire quello rotto o per averne finalmente uno, dove non c’è mai stato. Un prodotto composto da due unità, una da interni e una da esterni, in grado di comunicare fra di loro a distanza, fino a ben 300 metri. Incredibilmente semplice da installare e utilizzare, adesso è in promozione su Amazon a 10€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto geniale, che a me ha risolto il problema – subito dopo aver acquistato casa – dell’assenza di corrente elettrica nella zona del cancello, distante 45 metri dalla porta di ingresso. Grazie a questo sistema, ho potuto provvedere in autonomia, senza dover chiamare un professionista e con un consistente risparmio.

Le unità da interno ed esterno sono già pronte e comunicanti, basta sistemarle dove ti servono e il gioco è fatto. Il dispositivo da interno emetterà un avviso sonoro (personalizzabile) ogni volta che qualcuno premerà il pulsante alloggiato sul prodotto sistemato fuori. Quest’ultimo, naturalmente funziona a batteria: non servono prese di corrente elettrica.

Attiva il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine su Amazon per accaparrarti questo spettacolare campanello wireless, utilissimo e di qualità, a 10€ circa appena. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità in promozione è limitatissima.

