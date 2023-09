Campanello wireless 55 suonerie e 300 metri: il prezzo è pura FOLLIA (6,99€)

Questo campanello wireless è quello che ti serve se quello che hai già è rotto o completamente assente. Io ho un sistema identico in una casa indipendente: l’ho sistemato al cancello, che dista ben 44 metri dall’interno della abitazione. Grazie a questa genialata economica, finalmente so chi c’è alla porta: diversamente, per risolvere avrei dovuto chiamata un professionista per ripristinare, chissà a che prezzo, l’impianto già esistente.

I benefici di questo sistema sono quindi incredibilmente evidenti: costa poco, funziona benissimo e resiste bene nel tempo (io lo uso da circa 2 anni). Il modello in assurdo sconto su Amazon supporta ben 55 suonerie e ha una portata di ben 300 metri. Questo significa che l’unità da interno può essere posizionata a lunga distanza da quella da esterni. Non perdere altro tempo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 6,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Sii veloce: è già quasi finito.

Incredibilmente semplice e immediato da installare. Posiziona l’unità da esterni all’ingresso e quella da interno in casa, dove vorrai udire un suono quando qualcuno suonerà alla porta. A disposizione avrai ben 55 suonerie fra le quali scegliere la tua preferita. Il dispositivo da esterni funziona tramite batteria mentre quella da interno puoi collegarla semplicemente alla corrente elettrica.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento e prendi questo campanello wireless a pochi spiccioli: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 7€ circa appena. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

