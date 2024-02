Campanello WiFi impermeabile con 55 suonerie su Amazon a SOLI 9€

Il tuo citofono si è rotto e vorresti sostituirlo senza spendere un occhio ella testa? Allora non perdere questa interessantissima promozione che ti sto segnalando. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello questo campanello WiFi a soli 9,99 euro, invece che 14,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori. Se fai alla svelta te lo porti a casa a un prezzo davvero ridicolo. E avrai un trasmettitore impermeabile e un ricevitore che puoi mettere dove vuoi. Il primo lo metti all’esterno e il secondo lo attacchi a una presa dentro casa e il gioco è fatto.

Campanello WiFi: costo ridicolo e installazione semplice

Per farlo funzionare non serve essere degli esperti, è davvero un gioco da ragazzi. Ti basta posizionare il trasmettitore che funge da campanello all’esterno della tua abitazione. Lo puoi agganciare con l’adesivo che è in dotazione o con delle viti. Mentre dentro casa devi attaccare a una presa il ricevitore. Tutto qui. Niente cavi o collegamenti.

Funziona in modalità wireless fino a una distanza di 300 metri e quindi va benissimo anche se hai una casa bella grande. Potrai impostare una delle 55 suonerie, in base alle tue preferenze e regolare il volume su 5 livelli. Il trasmettitore è impermeabile con certificazione IP55 e quindi lo puoi tranquillamente posizionare dove non c’è protezione.

Una spesa irrisoria per un citofono smart. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo campanello WiFi a soli 9,99 euro, invece che 14,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.