Campanello smart Wifi a metà prezzo su Amazon: prezzo SHOCK (16€)

Con un campanello smart, che puoi usare anche come videocitofono, puoi sapere sempre chi c’è alla tua porta anche mentre non sei in casa. Ricevi una notifica sullo smartphone, controlli in tempo reale tramite la videocamera integrata e puoi anche interagire utilizzando la voce e ascoltando quella di chi parla.

Grazie a un assurdo coupon, da Amazon puoi prenderlo in sconto del 50% e portarlo a casa 16€ circa soltanto con spedizioni gratis: mettilo adesso nel carrello, se non hai già finito, e applica il codice “GXRBHNXP” prima di completare l’ordine. Disponibilità in promozione limitata.

La soluzione perfetta per spendere pochissimi euro, senza rinunciare ad avere un sistema intelligente per controllare chi bussa alla tua porta. Il kit è composto da due unità. La prima, quella principale, funziona a batterie ed è dotata di videocamera e pulsante. La posizioni all’esterno, dove normalmente ci sarebbe il classico campanello oppure al citofono.

Quando qualcuno premerà il bottone per annunciare la sua presenza, riceverai una notifica sullo smartphone e potrai vedere chi è tramite apposita applicazione. Non solo questo però, nello stesso momento suonerà l’unità da interno: sarà lei ad annunciare la presenza di un avventore in tempo reale, anche se non hai lo smartphone tra le mani. Insomma, un doppio utilizzo: classico oppure intelligente.

L’app per il tuo dispositivo ti permette di guardare in qualsiasi momento quello che riprende la videocamera, anche di notte, grazie alla modalità notturna. L’audio bidirezionale ti consente invece di interagire con chi ha suonato. Insomma, un kit completo, che contribuisce anche ad aumentare la sicurezza della tua abitazione.

Con lo sconto del 50%, un prezzo già molto compatto diventa ancora più piccolo. Il momento è perfetto, ma dovrai fare in fretta perché si tratta di una occasione a tempo limitato: mettilo adesso nel carrello e applica il codice “GXRBHNXP” prima di completare l’ordine. Il tuo campanello smart lo prendi a 16€ circa soltanto e le spedizioni sono assolutamente gratis, con consegna in una manciata di giorni. Disponibilità in sconto limitata.

