Campanello smart WiFi a 16€ su Amazon: sconto ASSURDO fuori controllo

Il campanello smart WiFi è uno strumento super utile, perfetto per vedere sempre chi c’è alla porta, anche mentre non sei in casa. Il kit prevede una unità da esterni, una da interno (che suona ogni volta che c’è qualcuno) e – ovviamente – anche la possibilità di collegare il dispositivo sulla rete WiFi. In questo modo, sfruttando l’applicazione per smartphone avrei sempre sotto controllo l’ingresso di casa. Infatti, l’unità da esterno integra una videocamera e anche microfono e speaker: tutto quello che serve per interagire con i tuoi ospiti, più o meno desiderati.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, portando a casa questo utilissimo dispositivo intelligente a prezzo minuscolo. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “8GBIEBTL”. In questo modo, puoi prenderlo a 16€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppur non rapide. Sii veloce e fai il tuo affare: a questo prezzo durerà di certo pochissimo.

Il campanello smart è in super sconto su Amazon

Super semplice da installare, non dovrai armeggiare con cavi elettrici all’esterno. Infatti, il dispositivo è dotato di slot per inserire le batterie. Grazie a questo, il posizionamento sarà un gioco da ragazzi. Dopo aver effettuato la configurazione, che naturalmente avviene tramite smartphone, il dispositivo è pronto all’uso.

Quando qualcuno suona alla porta, l’unità da interni emette un suono e sul tuo smartphone ricevi un notifica di avviso. In tempo reale, puoi guardare chi c’è e interagire con lui utilizzando la voce. Fra le impostazioni aggiuntive non manca la visione notturna e anche il rilevamento dei movimenti.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon. Il campanello smart WiFi – a questo prezzo – è un regalo. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “8GBIEBTL”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite. Sii veloce: disponibilità residua limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.