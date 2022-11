Campanello smart Blink + speaker con Alexa + hub: kit a 55€, FOLLIA (-61%)

Non rimane ancora molto tempo per fare il migliore affare della settimana del Black Friday Amazon. Il celebre campanello smart di Blink in kit con il suo hub (utilissimo per registrare video in locale senza pagare abbonamenti a parte) e il famosissimo Echo Dot 3, smart speaker con Alexa.

Acquistando i pezzi singolarmente, il costo totale sarebbe di 144,97€. Scegliendo invece di prenderli adesso, risparmi il 61% e porti tutto a casa a 55€ circa appena. Qualità garantita, considerando che è tutto parte dell’ecosistema di dispositivi intelligenti di Amazon. Sarebbe da folli non approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Campanello smart di Blink in kit: occasione d’oro

Andiamo per ordine, così da capire bene perché questa è probabilmente la migliore occasione del momento. Innanzitutto, il campanello intelligente: si tratta di un dispositivo dal design elegante e compatto, composto da un pratico pulsante – che utilizzeranno gli ospiti alla porta – una videocamera integrata (con rilevazione dei movimenti e visione notturna), un microfono e uno speaker.

Ogni volta che qualcuno premerà il bottone, riceverai un avviso sullo smartphone, sui tuoi smart speaker con Alexa e – ovviamente – potrai immediatamente interagire. Tramite l’applicazione per il tuo dispositivo, puoi vedere chi c’è alla porta in tempo reale. Ancora, avrai modo di interagire con lui utilizzando la voce e ascolterai quello che ha da dirti. L’audio bidirezionale funziona alla perfezione. Super facile da installare, funziona anche tramite batteria (oltre che a corrente, se lo desideri). Dunque, non basterà posizionarlo in un punto dove arriva la connessione a Internet (tramite WiFi) e il gioco è fatto.

Adesso bisogna capire a cosa serve l’hub, però. Si tratta di un dispositivo utilissimo, che piazzi in casa e – grazie a lui – aggiungendo una banale memoria esterna (tipo questa chiavetta da 128GB ora in sconto a una decina di euro) potrai registrare tutti gli avvenimenti (il passaggio di qualcuno davanti alla porta, la pressione del pulsante, ecc). Lo fai direttamente in locale, su memoria esterna: in questo modo, non occorrerà pagare un abbonamento per farlo in cloud. Per questo è uno strumento utile e in grado di permetterti di risparmiare.

L’ultimo componente del kit, di certo non è ultimo per importanza. Si tratta dello spettacolare Echo Dot 3, celeberrimo smart speaker con Alexa. Affidati a lui per interagire con l’assistente vocale, ottenendo informazioni i qualsiasi genere e gestendo la casa smart. In abbinata al tuo campanello smart di Blink, potrai udire in tempo reale una notifica quando qualcuno suona alla porta: il kit sarà ancora più completo, quindi.

Dunque, ancora dubbi sul fatto che questa sia un’occasione d’oro? Approfitta della settimana del Black Friday Amazon e fai il tuo affare: completa l’ordine al volo per portare tutto a casa a 55€ circa appena invece di 144,97€. Lo sconto del 61% rimarrà attivo ancora per pochissimo. Spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.